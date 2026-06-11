Stars Keke Palmer: Ihr Sohn hat ihr Leben verändert

Keke Palmer - July 2025 - Avalon - The Pickup Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2026, 14:00 Uhr

Keke Palmer sagt, ihr Sohn hat ihr Leben verändert.

Keke Palmer schwärmt von ihrer Rolle als Mutter und bezeichnet sie als noch schöner, als sie es sich jemals vorgestellt habe.

Die Schauspielerin wurde im Februar 2023 erstmals Mutter. Ihr Sohn Leo habe ihr Leben grundlegend verändert, sagte sie im Interview mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Er bedeutet mir alles. Und ehrlich gesagt ist er ein wirklich cooler Junge. Er macht unglaublich viel Spaß und ist sehr klug.“ Über das Muttersein sagte die 32-Jährige: „Ich dachte, Mutterschaft würde großartig werden, aber sie ist viel besser, als ich es jemals beschreiben könnte.“ Obwohl Kinder nicht für jeden Menschen das Richtige seien, habe sie selbst schon immer den Wunsch gehabt, Mutter zu werden: „Ich darf diesen Menschen aufwachsen sehen, Teil seines Lebens sein und ihn dabei unterstützen, die Person zu werden, die er sein soll. Das ist einfach das Schönste überhaupt.“

Allerdings räumte Palmer auch ein, dass es manchmal herausfordernde Momente gebe und erzählte eine amüsante Anekdote: „Mein Sohn ist ganz schön gemein. Das habe ich bisher verschwiegen. Neulich kam ich vom Pilates zurück nach Hause, und er sagte zu mir: ‚Mama, du stinkst.‘ Entschuldigung bitte?“

Nach der Trennung von Leos Vater, dem Fitnesstrainer Darius Jackson, im Oktober 2023 könne sie sich auf ein starkes Unterstützungsnetzwerk verlassen: „Meine Schwestern und ich wohnen zusammen. Meine Mutter ist immer da, und ich habe auch großartige Nannys. Mein Dorf ist groß. Ich weiß nicht, wie ich das alles ohne diese Hilfe schaffen würde.“ Aktuell ist Palmer nach eigenen Angaben Single. Ihre Einstellung zu Beziehungen innerhalb der Unterhaltungsbranche habe sich jedoch verändert: „Früher habe ich immer gesagt: ‚Ich möchte niemanden aus diesem Geschäft daten.‘ Man erlebt hier einfach eine Menge Verrücktes. Aber inzwischen habe ich erkannt, dass es überall verrückte Menschen gibt.“ Deshalb sei sie heute offener für Partner aus der Film- und Musikbranche als noch vor einigen Jahren.