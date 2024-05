Stars Kelly Clarkson: Medikamentenbeichte

Kelly Clarkson - Grammy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2024, 16:09 Uhr

Die ‚Because of You‘-Interpretin nutzte für ihre Diäten in der Vergangenheit Abnehmpillen.

Kelly Clarkson gibt zu, dass sie mithilfe von Diätpillen abgenommen hat.

In den vergangenen Monaten wird insbesondere in den USA das bei vielen Promis beliebte Medikament Ozempic viel diskutiert. Ursprünglich für Diabetespatienten entwickelt, nutzen heutzutage zahlreiche Stars Ozempic zum Abnehmen. Die ‚Because of You‘-Interpretin, die vor einer Weile mit ihrer erschlankten Figur auf sich aufmerksam machte, bestreitet jemals Ozempic eingenommen zu haben. In ihrer eigenen Talkshow gab Clarkson jetzt jedoch im Gespräch mit Whoopi Goldberg zu, dass sie für ihre Diät damals dennoch zu Pillen gegriffen habe. Demnach verdankt die 42-Jährige ihre Körpertransformation dem Medikament Mounjaro, das ebenfalls gegen Diabetes entwickelt wurde. „Mein [Medikament] ist ein anderes als die Leute annehmen, aber ich musste es auch machen“, erzählte Clarkson in ihrer Sendung. „Alle denken es sei Ozempic, aber das ist es nicht. Es ist etwas anderes.“

Obwohl sie sich jahrelang gegen die Einnahme von Abnehmpillen gewehrt hatte, gab Clarkson laut eigener Aussage letztendlich nach. „Mein Doktor jagte mich ungefähr zwei Jahre damit“, berichtete sie weiter. „Aber ich sagte immer: ‚Nein, ich habe Angst davor.‘ Ich hatte bereits Probleme mit der Schilddrüse, ich war besorgt.“