Stars Kelly Clarkson: Scheidung war die beste Entscheidung ihres Lebens

Kelly Clarkson - Audacy 10th Annual We Can Survive - Prudential Centre - New Jersey - October 14th 2 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2024, 11:07 Uhr

Die Sängerin soll trotz anhaltenden Rosenkriegs mit ihrem Ex-Mann guter Dinge sein.

Kelly Clarkson bereut es nicht, ihre Ehe mit Brandon Blackstock unter schwierigen Umständen beendet zu haben.

Die US-Sängerin reichte im Juni 2020 nach sieben Jahren Ehe die Scheidung von dem Manager ein, mit dem sie Tochter River Rose (9) und Sohn Remington Alexander (7) hat. Obwohl die Scheidung des Ex-Paars im März 2022 nach zwei Jahren vor Gericht endlich vollzogen wurde, sind sie noch immer in bittere Rechtsstreitigkeiten verwickelt.

Ein Insider verrät gegenüber ‚People‘, wie es die ‚The Kelly Clarkson Show‘-Moderatorin trotz des anhaltenden Rosenkriegs schafft, optimistisch zu bleiben: „Es geht ihr wirklich gut. Sie ist glücklich, dass sie von LA nach New York gezogen ist. Sie hat das primäre Sorgerecht für die Kinder und ist eine großartige Mutter.“ Obwohl die 41-Jährige gerne arbeite, seien die Kinder „ihre Welt“ und sie sei eine „sehr zupackende und lustige“ Mutter.

Nachdem Kelly und Brandon ihre Scheidung vollzogen hatten, wurde die Sängerin angewiesen, ihrem Ex eine einmalige Zahlung von 1,3 Millionen Dollar zukommen zu lassen, plus 150.000 Dollar Ehegattenunterhalt pro Monat und 45.601 Dollar Unterhalt pro Monat für die Kinder. Letzten Monat reichte die Musikerin Klage gegen ihren Ex-Mann und die Managementfirma Starstruck Entertainment ein, die seinem Vater Narvel Balckstock gehört. Laut Kelly verstieß das Unternehmen gegen das kalifornische Arbeitsrecht, indem sie als „nicht lizenzierte Talentagentur“ agierte, die bereits 2007 Geschäftsabschlüsse in ihrem Namen buchte.