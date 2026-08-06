Stars Kelly Osbourne und Sid Wilson sollen ihre Verlobung gelöst haben

Kelly Osbourne - CREDIT Max Cisotti/Dave Benett/Getty Images - Royal Ascot 26 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 18:00 Uhr

Die Tochter von Ozzy und Sharon Osbourne war mit ihrem Ex-Verlobten offenbar schon länger nicht mehr glücklich.

Kelly Osbourne und Sid Wilson sollen sich nach mehreren schwierigen Monaten getrennt haben.

Die TV-Persönlichkeit und der Slipknot-Musiker standen zuletzt vor großen Herausforderungen in ihrer Beziehung. Kelly war seit Januar 2022 mit Sid liiert. Noch im selben Jahr kam ihr heute dreijähriger Sohn Sidney Wilson zur Welt, bevor sich das Paar im Juli 2025 verlobte. Nun berichtet das ‚People‘-Magazin, dass die beiden ihre Beziehung beendet haben.

Mehrere Insider erklärten dem Magazin, Kelly wolle derzeit kein „Drama“ in ihrem Leben und konzentriere sich nach dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne im vergangenen Jahr ganz auf ihre Familie. Ein Insider enthüllte gegenüber ‚People‘: „Es ist kein Geheimnis, dass Kelly mit Sid nicht glücklich ist. Zwischen ihnen ging es lange hin und her. Im Moment sind sie kein Paar.“ Kellys Mutter Sharon Osbourne und ihr kleiner Sohn sollen derzeit ihre wichtigsten Prioritäten sein.

Die 41-Jährige sei fest entschlossen, für Sidney die „beste Mutter zu sein“, die sie sein könne. Gleichzeitig hieß es, sie wolle aktuell kein weiteres Drama in ihrem Leben. Sid müsse zunächst eigene Probleme bewältigen. Vertreter beider Seiten wurden laut ‚People‘ um eine Stellungnahme gebeten.

Für zusätzliche Spekulationen sorgten mehrere rätselhafte Beiträge, die Kelly Anfang der Woche in ihrer Instagram-Story veröffentlichte. Darin schrieb die Musikerin unter anderem: „Das Herz meines Sohnes schlug einst direkt neben meinem. Glaubt mir also, wenn ich sage: Ich werde es um jeden Preis beschützen.“ In weiteren Beiträgen machte Kelly deutlich, dass es nicht ihre Aufgabe sei, den Erwartungen oder Urteilen anderer gerecht zu werden. Das Wohlergehen, die emotionale Sicherheit und die Entwicklung ihres Kindes habe für sie oberste Priorität. Später ergänzte sie: „Kann ich übrigens meine Hunde und all meine Sachen zurückhaben? Ach ja, und vielleicht auch etwas Kindesunterhalt?“

Bereits im März hatten Berichte über Schwierigkeiten in der Beziehung die Runde gemacht. Damals erklärte ein Insider gegenüber ‚People‘, Kelly befinde sich aus mehreren Gründen in einer emotional belastenden Phase. Der Tod ihres Vaters treffe sie weiterhin schwer, während ihre größte Priorität darin liege, ihrer Mutter Sharon beizustehen.