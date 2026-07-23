Stars Sharon Osbourne verrät, wie Fans Ozzy Osbourne ein Jahr nach seinem Tod in Erinnerung behalten sollen

Sharon and Ozzy Osbourne at the MTV EMAs 2014 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2026, 11:00 Uhr

Die Moderatorin erklärt, wie die Fans den verstorbenen "Prince of Darkness" in Ehren halten können.

Sharon Osbourne hat Fans dazu aufgerufen, die Musik von Ozzy Osbourne „so laut wie möglich aufzudrehen“, um an ihn zu erinnern.

Die 73-Jährige blickte am Mittwoch (22. Juli) auf den ersten Todestag ihres verstorbenen Ehemanns zurück und erklärte, dass es einen ganz einfachen Weg gebe, der Black-Sabbath-Legende Tribut zu zollen. Im Gespräch mit ‚BBC Radio WM‘ erzählte sie: „Wie Ozzy immer sagte: ‚Wenn ihr euch an mich erinnern wollt, dann dreht die Musik richtig laut auf – so laut, wie es nur geht – und headbangt einfach.'“ Außerdem wünscht sich Sharon, dass sich die Menschen daran erinnern, „wie lustig er war – lustig, charismatisch und echt“.

Die Britin ergänzte: „Er war authentisch. Er hat nie versucht, etwas anderes zu sein als das, was er war. Er hat einem immer die Wahrheit gesagt, egal, worum es ging. Bei ihm wusste man immer, woran man war.“ Ozzy sei ein sehr aufrichtiger Mensch gewesen, der das Leben mit Humor genommen habe. „Wir konnten den schlimmsten Streit der Welt haben, aber am Ende mussten wir immer lachen, weil er etwas so Absurdes sagte, dass wir uns einfach nicht mehr halten konnten“, schilderte Sharon.

Der Künstler war im Juli vergangenen Jahres im Alter von 76 Jahren verstorben. Zuvor hatte Ozzy jahrelang mit verschiedenen Krankheiten und gesundheitlichen Problemen gekämpft, darunter auch mit Parkinson. Der als „Prince of Darkness“ bekannte Musiker prägte mit seiner Karriere maßgeblich den Heavy Metal und erreichte später durch die MTV-Realityshow ‚The Osbournes‘ eine ganz neue Generation von Fans. Er starb nur zwei Wochen nach seinem Abschiedskonzert mit Black Sabbath in seiner Heimatstadt Birmingham.

Anfang dieses Monats erinnerte Sharon an ihren Hochzeitstag und veröffentlichte auf Instagram ein Foto, auf dem sie und Ozzy sich an den Händen halten. Dazu schrieb sie: „Heute wäre unser 46. Hochzeitstag gewesen. Stattdessen feiern wir eine Liebe, die selbst der Tod nicht schwächen konnte. Ich vermisse deine Hand in meiner, aber ich trage deine Liebe bei jedem Schritt mit mir.“ Abschließend betonte die Moderatorin: „Für immer mein Ehemann. Für immer mein Herz.“