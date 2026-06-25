Stars Kelsey Grammer liebäugelt mit Politikkarriere

Kelsey Grammer at Frasier SAG screening event - Getty - September 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 09:00 Uhr

Der US-Schauspieler deutet Ambitionen an, in die Politik einzusteigen.

Kelsey Grammer „würde darüber nachdenken“, in die Politik zu gehen.

Der 71-jährige Schauspieler hat mit dem Gedanken „gerungen“, für ein politisches Amt zu kandidieren. Für ihn könnte dies ein Gefühl von Dienst an den USA erfüllen, nachdem er trotz seiner Registrierung für den Militärdienst nicht für den Einsatz im Vietnamkrieg ausgewählt worden war. Im Gespräch mit ‚Us Weekly‘ enthüllte er: „Es würde möglicherweise diese Lücke für mich schließen – in Bezug auf den Dienst, den ich meinen Mitmenschen, meinen Landsleuten, hätte leisten sollen und den ich beim Militär verpasst habe. Vielleicht wäre das der Weg.“

Doch Kelseys politische Ambitionen liegen vorerst auf Eis, weil er für seine acht Kinder da sein möchte. Der ‚Frasier‘-Star sagte: „Ich habe eine junge Familie. Ich möchte kein abwesender Vater sein, deshalb habe ich es ein wenig zurückgestellt. Aber ich habe vor, noch ziemlich lange zu leben.“ Er schließt es jedoch nicht aus, irgendwann in der Zukunft in die Politik einzusteigen. „Ich bin immer noch sehr leistungsfähig, und Zahlen können vielleicht eine Geschichte erzählen, die die meisten Menschen nicht verstehen würden“, erklärte er.

Kelsey betonte: „Ich bin voller Energie und bereit, das noch eine ganze Weile so zu halten. Und ja, es ist wahrscheinlich, dass ich irgendwann in irgendeiner Form meinen Hut in den Ring werfen werde.“ Obwohl der ‚Cheers‘-Darsteller „erleichtert aufgeatmet“ habe, nicht im Vietnamkrieg dienen zu müssen, empfindet er rückblickend auch Bedauern darüber, seinem Land nicht auf andere Weise gedient zu haben.

„Es gab Menschen – meine Freunde, junge Menschen in meinem Alter –, die dorthin gingen und dort starben. Ich hatte immer das Gefühl, dass es in meiner eigenen Lebensgeschichte eine Art persönliches Defizit gab, weil ich nicht beim Militär gedient habe“, offenbarte er. Sowohl sein Vater als auch sein Großvater hätten ihren Militärdienst absolviert. Gleichzeitig räumte Kelsey ein: „Aber angesichts der Umstände des Vietnamkriegs und meiner Generation war es auf gewisse Weise weniger attraktiv.“