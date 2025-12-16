Stars Kelsey Grammer weiterhin hoffnungsvoll auf Rückkehr von ‚Frasier‘

Kelsey Grammer at Frasier SAG screening event - Getty - September 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2025, 11:00 Uhr

Kelsey Grammer bleibt weiterhin hoffnungsvoll auf Rückkehr von 'Frasier'.

Kelsey Grammer ist weiterhin hoffnungsvoll, dass ‚Frasier‘ zurückkehren wird.

Die Comedy-Neuauflage des 70-jährigen Schauspielers wurde Anfang dieses Jahres nach zwei Staffeln von Paramount+ abgesetzt. Doch der Star, der erneut den titelgebenden Psychiater Dr. Frasier Crane spielt, deutete an, dass es „definitiv Interesse“ anderer Sender gebe, die Serie auszustrahlen. Außerdem gebe es Investoren, die an der Finanzierung weiterer Folgen interessiert seien. Gegenüber ‚Extra‘ sagte er: „Es gibt definitiv Interesse daran, das weiterzumachen. Ich habe finanzielle Unterstützung aus der ganzen Welt, die mehr machen will.“ Unterdessen wurde der ‚Turbulence‘-Darsteller im Oktober zum achten Mal Vater, als er und seine Ehefrau Kayte Walsh Sohn Christopher in Empfang nehmen durften. Kelsey fühlt sich heute als Vater „verfügbarer“ als zu der Zeit, als seine ältesten Kinder aufwuchsen. Er erklärte: „Ich denke oft, dass ich in meinen früheren Jahren als Vater vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit den Kindern hätte verbringen können. Ich habe alles getan, um möglichst viel da zu sein. Der entscheidende Punkt ist aber, es wertzuschätzen – und jeder Tag ist unersetzlich.“

Zuvor hatte Kelsey betont, dass ‚Frasier‘ ein „besseres Zuhause“ als Paramount+ finden könne, da der Streamingdienst seiner Meinung nach nicht so „leidenschaftlich“ hinter der Serie gestanden habe, wie er es sich gewünscht hätte. Gegenüber der ‚New York Post‘-Kolumne ‚Page Six‘ sagte er: „Es gibt ein besseres Zuhause dafür. Sie haben es offensichtlich nicht wirklich beworben oder viel Zeit darauf verwendet. Der Mitarbeiter bei Paramount+, der damals dabei war, als wir die Serie dorthin verkauft haben, ist gegangen, und so ist das Projekt der nächsten Führung quasi in den Schoß gefallen – ohne eine klare Vorstellung davon, was man damit machen wollte. Ich denke, sie haben es ganz ordentlich versucht, aber sie waren nicht besonders leidenschaftlich bei der Sache.“ Kelsey war jedoch überzeugt davon, dass die Serie am Ende dort landen werde, wo die Leute wirklich begeistert davon sind. „Hör zu, die Serie hat ein riesiges Publikum und eine große Fangemeinde. Und wenn die Leute wissen, wo sie sie finden können, glaube ich, werden sie einschalten“, so der TV-Star weiter.

Kelsey hofft außerdem, dass sein früherer ‚Cheers‘-Co-Star Ted Danson in einer kommenden ‚Frasier‘-Staffel erneut in die Rolle von Sam Malone schlüpfen könnte. Er sagte: „Ted und ich könnten tatsächlich gemeinsam irgendwo auftauchen. Wir sprechen über ein paar Ideen. Vielleicht bei ‚Frasier‘. Wir wissen es noch nicht. Da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu entdecken.“ Eine Neuauflage von ‚Cheers‘, der Mutterserie von ‚Frasier‘, schloss Kelsey jedoch aus. Er sagte: „Cheers wird nicht zurückkommen. Jimmy Burrows hat immer gesagt: ‚Nein, diese Bar existiert nicht mehr.'“