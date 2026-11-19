Stars Kendall Jenner hat beim Dating schon viele Warnsignale erlebt

Kendall Jenner - "Wild Horse Nine" Screening at the 83rd Venice International Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 18:00 Uhr

Kendall Jenner hat nach eigenen Angaben bereits zahlreiche schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht.

Das 31-jährige Model, das derzeit mit Jacob Elordi zusammen ist und zuvor Beziehungen mit Basketballspieler Devin Booker und Sänger Bad Bunny hatte, möchte sich künftig vor allem von Männern mit einem übersteigerten Ego fernhalten.

In der neuesten Folge von ‚The Kardashians‘ wurde Jenner gefragt, welche Warnsignale und positiven Eigenschaften sie beim Dating wahrnehme. „Warum fühle ich mich eher zu Warnsignalen hingezogen? Ich glaube, weil ich mich damit besser auskenne?“, überlegte sie. Anschließend erklärte sie: „Oh mein Gott, ich habe schon so viele Männer erlebt, bei denen alle Alarmglocken läuten.“

Besonders abschreckend findet Jenner Männer, die sich selbst zu wichtig nehmen. „Du musst dein Ego erst einmal ablegen, um mit mir zusammen sein zu können, denn ich komme mit deinem Ego nicht klar“, stellte sie klar. Sie verstehe sich am besten mit Menschen, die trotz ihres Erfolgs bodenständig blieben und wüssten, dass es außerhalb der Promiwelt noch ein normales Leben gebe.

Zu den Eigenschaften, die sie an einem Partner schätzt, gehört außerdem Unabhängigkeit. Jenner wünsche sich eine Beziehung, in der beide auch Zeit für sich verbringen könnten, ohne dass dadurch Probleme entstünden. „Ich kann ein Wochenende wegfahren und trotzdem ist alles in Ordnung“, beschrieb sie ihre Vorstellung. Ebenso wichtig seien ihr Bescheidenheit, Bodenständigkeit und jemand, der sich selbst nicht zu ernst nehme.

Bereits im vergangenen Monat hatte sich Jenner in der Realityshow zu Gerüchten über eine angebliche Beziehung mit ihrer engen Freundin Cara Delevingne geäußert. „Die Leute glauben bis heute, dass ich lesbisch bin. Das bin ich nicht“, erklärte sie. Die Spekulationen seien wohl entstanden, weil die beiden eine besonders enge Freundschaft verbinde. „Nicht, dass ich irgendetwas dagegen hätte, mit Cara auszugehen, aber wir waren einfach schon immer beste Freundinnen“, betonte Jenner. Delevingne sei für sie wie eine Schwester, eine romantische Beziehung habe es nie gegeben. Gleichzeitig stellte sie klar, dass sie grundsätzlich nichts gegen gleichgeschlechtliche Erfahrungen hätte. Jenner scherzte sogar, dass es möglicherweise einfacher wäre, sich zu Frauen hingezogen zu fühlen, weil „Männer ätzend sind“. Bisher habe sie allerdings nie das Verlangen verspürt, mit einer Frau zu schlafen. Ganz ausschließen wolle sie nichts: „Aber man soll niemals nie sagen, oder?“