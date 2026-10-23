Film James Bond: Rennen um die 007-Rolle offenbar auf drei Schauspieler geschrumpft

Daniel Craig - Glass Onion A Knives Out Mystery - London Premiere 2022 - BFI FF - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2026, 11:00 Uhr

Das Rennen um die 007-Rolle ist offenbar auf drei Schauspieler geschrumpft.

Die Entscheidung über den nächsten James Bond rückt offenbar näher.

Medienberichten zufolge sind nur noch drei Schauspieler im Rennen um die begehrte Rolle. In den kommenden Tagen sollen die letzten Bildschirmtests stattfinden. Die Verantwortlichen von Amazon MGM Studios suchen einen Nachfolger für Daniel Craig, der sich nach dem Kinostart von ‚Keine Zeit zu sterben‘ (‚No Time to Die‘) im Jahr 2021 von der Rolle des berühmten Geheimagenten verabschiedet hatte. Im Sommer sollen bereits zahlreiche Schauspieler für die Rolle vorgesprochen haben. Zu den gehandelten Kandidaten zählten unter anderem Jack Barton, Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal und Harris Dickinson. Nun soll sich das Feld auf drei Namen reduziert haben: ‚Slow Horses‘-Star Jack Lowden, Callum Turner und ein bislang nicht öffentlich bekannter Schauspieler.

Über die angebliche engere Auswahl berichteten sowohl Jeff Sneider vom Branchenportal ‚The InSneider‘ als auch Jordan Ruimy von ‚World of Reel‘. Ruimy schrieb: „Vor einigen Wochen wurde mir mitgeteilt, dass sich das Rennen um die Nachfolge von James Bond auf drei Namen reduziert hat: Jacob Elordi, Jack Lowden und einen dritten, bislang nicht genannten Schauspieler.“ Damals habe er die Information noch nicht veröffentlichen können. Nachdem Jeff Sneider nun ebenfalls über Lowden und Elordi als Finalisten berichtet habe, sei die Nachricht ohnehin öffentlich geworden. „Was ich höre, ist, dass eine Ankündigung jederzeit zwischen der letzten Oktoberwoche und Anfang November erfolgen könnte. Das ist schon bald“, erklärte Ruimy.

Nach Einschätzung des Insiders soll Jacob Elordi bei Amazon besonders hoch im Kurs stehen. Jack Lowden wiederum gelte als eher klassische Besetzung für die Rolle des britischen Geheimagenten. Der Regisseur des kommenden Bond-Films, Denis Villeneuve, könnte dagegen einen bislang unbekannten Kandidaten bevorzugen: als eine Art Überraschungskandidaten, mit dem niemand rechnet. Ruimy schrieb dazu: „Elordi ist noch vergleichsweise neu im Geschäft, aber er ist weder Brite noch unbekannt. Lowden ist Brite, wird jedoch bereits auf die 37 zugehen, wenn die Dreharbeiten beginnen.“ Und dann gebe es noch den dritten Namen, den geheimnisvollen Schauspieler, über den bislang kaum spekuliert worden sei. „Mir wurde gesagt, dass er Villeneuves Überraschungskandidat sein könnte, falls der Regisseur sich bewusst gegen die naheliegenden Entscheidungen stellen möchte“, so Ruimy.

Auch das Branchenmagazin ‚Variety‘ berichtet, dass das Casting kurz vor dem Abschluss steht. Die letzten Bildschirmtests für den neuen 007 sollen demnach in den kommenden Tagen stattfinden, bevor die offizielle Bekanntgabe erfolgt. Callum Turner sei weiterhin ein ernsthafter Kandidat für die Rolle. Das Magazin schrieb: „Die Krönung des nächsten James Bond steht unmittelbar bevor. Die abschließenden Bildschirmtests für den neuen 007 von Amazon MGM Studios sollen in der kommenden Woche stattfinden, möglicherweise bereits ab Freitag.“ Welche Schauspieler tatsächlich zu diesen Tests eingeladen werden, sei allerdings noch nicht abschließend geklärt. „Callum Turner und Jack Lowden scheinen jedoch weiterhin im Rennen zu sein“, hieß es weiter. Damit bleibt die Besetzung des nächsten James Bond vorerst offen. Sollte sich der Bericht über eine baldige Entscheidung bestätigen, könnte schon in den kommenden Wochen feststehen, wer als nächster Darsteller in die Rolle des legendären Geheimagenten schlüpft.