Stars Cara Delevingne fühlte sich ‚paranoid‘ – aus diesem Grund

Cara Delevingne attends the 2026 WSJ Magazine Innovator Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2026, 13:00 Uhr

Cara Delevingne fühlte sich 'paranoid' – aus diesem Grund.

Cara Delevingne hatte während ihrer Alkohol- und Drogenabstinenz zeitweise große Sorgen darüber, wie andere Menschen sie wahrnahmen.

Die 34-Jährige, die offen über ihre früheren Probleme mit Suchtmitteln spricht, räumt ein, dass ihr Weg in ein nüchternes Leben nicht immer einfach war. Besonders der Gedanke, andere von ihrer Ernsthaftigkeit überzeugen zu müssen, setzte ihr zu. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ erinnerte sich das Model und die Schauspielerin an ihre jüngeren Jahre. Damals habe sie sich kaum Gedanken darüber gemacht, was andere von ihr hielten. „Als ich in meinen Zwanzigern war, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, was die Leute von mir denken. Ich war jung, frei und auf eine gewisse Weise unbeschwert“, erzählte sie. Mit dem Beginn ihrer Abstinenz habe sich das jedoch verändert. Plötzlich sei sie regelrecht misstrauisch geworden und habe sich gefragt, ob andere ihr den Lebenswandel abnahmen. „Ich wurde sehr paranoid bei dem Gedanken, dass die Menschen mich für nüchtern halten oder ich sie davon überzeugen müsste, dass ich es wirklich ernst meine“, sagte Delevingne.

Inzwischen habe sie eine andere Haltung entwickelt. Sie wolle nicht länger darüber nachdenken, welchen Eindruck sie auf andere mache oder wie ihr Verhalten von außen bewertet werde. Entscheidend sei vielmehr, dass die Menschen, die ihr nahestünden, die Situation verstünden. „Diejenigen, die es wissen müssen, wissen es. Ich möchte einfach wieder mein Leben genießen, statt ständig darüber nachzudenken, wie ich wirke oder wie andere mich wahrnehmen“, erklärte sie. Ihre Erfahrungen hätten sie auch dazu gebracht, alte Denkmuster zu hinterfragen. Vieles, was sie sich in jüngeren Jahren angewöhnt habe, müsse sie heute bewusst verlernen. Gleichzeitig habe sie gelernt, aus ihrer Vergangenheit das mitzunehmen, was ihr auf ihrem weiteren Weg helfe. Das gehöre für sie zum Erwachsenwerden: Manche Dinge müsse man bewahren, andere erst mit zunehmendem Alter verstehen.

Auch beruflich hat Delevingne einen wichtigen persönlichen Schritt gemacht. Die gebürtige Londonerin, die zunächst als Model und Schauspielerin bekannt wurde, veröffentlichte nach jahrelanger Arbeit ihr Debütalbum ‚Not Normal‘. Gegenüber ‚ELLE‘ verriet sie, dass sie drei Jahre intensiv an der Platte gearbeitet habe. Im Grunde habe ihr ganzes bisheriges Leben auf dieses Projekt hingeführt. Sie habe gelernt, an sich selbst zu glauben und freundlicher mit sich umzugehen. Früher sei sie oft sehr hart zu sich gewesen. „Wenn man sich nicht länger selbst im Weg steht, ist es erstaunlich, was man erreichen kann“, sagte sie. Besonders stolz sei sie darauf, das Album gemeinsam mit talentierten Musikern produziert zu haben.