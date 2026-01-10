Stars Kendall Jenner hatte ’noch nie‘ eine Schönheitsoperation

Kendall Jenner at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2026, 11:42 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin weist Gerüchte zurück, sie habe sich unters Messer gelegt.

Kendall Jenner hat eigenen Aussagen zufolge „noch nie plastische Chirurgie“ vornehmen lassen.

Die Reality-TV-Darstellerin hat Spekulationen zurückgewiesen, sie habe sich einer „kompletten Gesichtsrekonstruktion“ unterzogen. Im Podcast ‚In Your Dreams‘ erklärte sie: „Ich werde hier nicht sitzen und versuchen, irgendwen davon zu überzeugen, dass ich nichts habe machen lassen. Es gibt eine ganze Welt im Internet, die glaubt, ich hätte eine komplette Gesichtsrekonstruktion hinter mir.“

Das Model betonte weiter: „Ich bin einfach hier, um die Wahrheit zu sagen – und die ist, dass ich noch nie irgendeine plastische Operation im Gesicht hatte. Gar nichts. Ich habe nie etwas machen lassen.“ Nachdem ihr der Podcast-Host Owen Thiele vorwarf, sie würde „lügen“, entgegnete Kendall: „Ich schwöre bei Gott. Äh, nein. Ich habe zweimal Baby-Botox in der Stirn machen lassen. Das war’s. Das Einzige, was mir je gespritzt wurde.“

Die 30-Jährige dementierte außerdem Gerüchte über eine Nasen-OP. „Ich würde die Theorien selbst glauben, wenn ich nicht ich wäre. Ich schaue mir alte Fotos von mir an und denke: ‚Moment, es sieht wirklich so aus, als hätte ich eine Nasen-OP gehabt'“, räumte sie ein. Gleichzeitig stellte Kendall klar: „Ich schwöre bei Gott, bei allem, was ich liebe: Ich hatte nie eine Nasen-OP.“

Die brünette Schönheit gab außerdem zu, dass sie keine gute Erfahrung mit Botox gemacht habe. „Ich habe es nicht geliebt und ich liebe es auch jetzt nicht. Ich denke manchmal darüber nach, aber meine Augenbrauen sind so gerade und so tief angesetzt, dass ich die Bewegung, die ich habe, tatsächlich sehr mag“, erklärte sie.