Stars Kendall Jenner: Rückzug aus dem Modelgeschäft?

Kendall Jenner at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2025, 09:00 Uhr

Kendall Jenner plant, sich aus dem Modelgeschäft zurückzuziehen, um ihrer Leidenschaft für Wohndesign nachzugehen.

Das 29-jährige Model gab diesen Plan bekannt, als es seinen Traum von einem „einfachen Leben“ abseits des Rampenlichts beschrieb – obwohl sie als Model Millionen verdient hat.

Jenner, die im Alter von elf Jahren zum ersten Mal in der Reality-TV-Show ‚Keeping Up with the Kardashians‘ auftrat, erklärte gegenüber ‚Vogue‘, dass sie beabsichtigt, den Laufsteg zu verlassen und sich auf ein ruhigeres Leben in Los Angeles zu konzentrieren: „Ich schwöre bei Gott, ich werde alles aufgeben und nur noch Häuser entwerfen. Das ist kein Scherz.“ In ihrem Interview zusammen mit ihrer Modelkollegin Gigi Hadid (30) fügte das Model hinzu: „Ich liebe meinen Wohnraum in L. A., aber ich liebe auch das einfache Leben. Ich mag es, jeden Morgen aufzustehen, einen Bademantel oder eine Jogginghose anzuziehen, kein Make-up zu tragen und einfach frei zu sein mit meinem Tag.“ Sie denke viel über die Zukunft nach, versuche jedoch, nicht zu viel zu planen.

Jenner beschrieb sich selbst als häuslich und sagte, dass sie Normalität sucht, wenn sie nicht mit Luxusmarken arbeitet. „Ich liebe es, zur Pferdeshow zu gehen, gekleidet wie alle anderen, mit meinem Helm, meiner Sonnenbrille und meiner Uniform, und unter einem völlig anderen Namen anzutreten.“

Ihre Äußerungen markieren einen möglichen Wendepunkt in ihrer Karriere, die sie einst zum bestbezahlten Model der Welt gemacht hat. Nach ihrem Fernsehdebüt im Jahr 2007 machte sie sich durch Kampagnen für führende Modehäuser und Auftritte auf internationalen Laufstegen einen Namen.