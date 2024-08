Stars Kendall Jenner: Selbstbewusstsein fängt mit Selbstliebe an

Kendall Jenner - Vogue World Place Vendome on June 23, 2024, Paris, France - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 15:12 Uhr

Das 28-jährige Model verrät, dass es tagtäglich an seinem Selbstwert arbeitet.

Kendall Jenner erinnert sich jeden Tag daran, dass sie liebenswert ist.

Die 28-Jährige ist eines der bekanntesten Models der Welt und will sowohl vor als auch hinter der Kamera immer sie selbst sein. Deshalb investiert Kendall regelmäßig Zeit in ihre psychische Gesundheit. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ verriet sie hierzu: „Selbstbewusstsein fängt mit Selbstliebe an und mit dem Verständnis dafür, dass du alles Schöne dieser Welt verdient hast. Ich erinnere mich selbst tagtäglich daran.“

Seit kurzem ist Kendall das Gesicht einer neuen Werbekampagne für das Parfüm ‚Sublime‘ der Modedesignerin Tory Burch. Im Interview verriet die amerikanische Fashion-Expertin, dass sie die Tochter von Kris Jenner aus einem ganz bestimmten Grund zur Repräsentantin des Produkts ernannt habe. „Sie weiß, wer sie ist, und sie ist furchtlos“, erklärte Burch gegenüber ‚PEOPLE‘. „Sie ist eine Unternehmerin und ein Vorbild für so viele Menschen und das war mir wichtig.“ Kendall selbst sagte über die Zusammenarbeit mit der Modemacherin: „Ich liebe das, was Tory macht, und wofür sie steht. Ich möchte mich mit Designern zusammentun, die sich wirklich richtig für mich anfühlen, und das hier fühlte sich einfach natürlich und organisch an.“