Stars Kendall Jenner: Zurück zum Ex Bad Bunny?

Kendall Jenner at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2024, 09:35 Uhr

Das Model wurde auf der Afterparty der Met Gala dabei gesichtet, wie sie mit dem Reggaeton-Star flirtete.

Läuft da wieder was zwischen Kendall Jenner und Bad Bunny?

Das Model wurde auf der Afterparty der Met Gala zusammen mit dem Reggaeton-Star gesichtet. Das Promi-Duo habe auf dem Event Zeit miteinander verbracht „und sehr eng miteinander gesprochen“. Gegenüber ‚Us Weekly‘ verrät ein Augenzeuge: „Sie sahen aus, als wären sie wieder zusammen.“

Laut dem Insider handelte es sich nicht nur um ein „zufälliges Treffen“. Die 28-Jährige habe sich mit ihrem Ex-Freund im Apres, einer Cocktailbar im Big Apple, verabredet. „Bad Bunny kam zuerst an und setzte sich an einen VIP-Tisch neben dem DJ-Pult. Kendall tauchte etwa 15 Minuten später auf. Es sah definitiv so aus, als würde sie ihn dort treffen.“

Die Funken scheinen noch nicht zwischen dem Ex-Paar erloschen zu sein. „Es schien, als wären sie die einzigen beiden im Raum“, fügt der Insider hinzu. „Sie haben sich eine Zeit lang nicht mit anderen Leuten unterhalten. Sie saßen nebeneinander und hatten die ganze Zeit ein Dauerlächeln im Gesicht. Es war süß.“

Den Stars soll es nichts ausgemacht haben, zusammen auf der Party gesehen zu werden. „Sie haben sich berührt und saßen eng beieinander. Es schien ihnen egal zu sein, wer sie sah. Die ganze Party hat die Augenbrauen hochgezogen und versucht zu sehen, was sie vorhatten. Es war sehr offen.“