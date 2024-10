Stars Kerry Katona: Große Sorge um ihre Mutter

Kerry Katona March 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2024, 11:00 Uhr

Die britische Sängerin bangt um das Leben ihrer Mutter, die sich derzeit im Krankenhaus befindet.

Kerry Katona macht sich Sorgen um ihre Mutter, da sich ihr Gesundheitszustand weiter verschlechtert.

Die frühere Atomic Kitten-Sängerin hat sich über den Gesundheitszustand ihrer Mutter geäußert. In ihrer Kolumne für das ‚OK‘!-Magazin schrieb Kerry: „Diese Woche ging es meiner Mutter nicht gut, ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich wirklich und das macht mir Sorgen. Es ist schwer zu sehen. Ryan und ich haben uns auch gestritten wie Hund und Katz, also hatten wir nicht die beste Zeit. Wir sind im Moment nicht in einer guten Verfassung. Ich bin in solchen Situationen aber gerne ehrlich, denn niemand ist perfekt und jeder hat seine Probleme. Ich bin da lieber ehrlich.“

Die Britin teilte am Samstag (26. Oktober) auf Instagram mit, dass ihre Mutter ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. In einem Video schrieb sie: „Hallo zusammen, bitte entschuldigt meinen Zustand, ich war seit drei Uhr morgens nicht mehr im Bett, nicht heute Morgen, sondern am Tag davor. Ich habe meine Mutter ins Krankenhaus gebracht, wir haben nicht geschlafen. Für diejenigen, die es wissen, vielen Dank für die Nachrichten. Das Krankenhaus hat Gerinnsel in der Lunge meiner Mutter gefunden, es geht ihr nicht gut.“

Es seien „harte 24 Stunden“ gewesen. „Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die mir wegen der Arbeit und solchen Dingen schreiben, ich muss das alles im Moment zurückstellen. Ich brauche etwas Schlaf, damit ich zurück ins Krankenhaus kann, damit ich für meine Mutter da sein kann“, kündigte die 44-Jährige an.