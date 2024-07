Stars Kerry Washington: Sie beschützt ihre Kinder

Kerry Washington at American Black Film Festival Honors in Hollywood - Getty - March 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2024, 08:00 Uhr

Kerry Washington hält ihre Kinder aus dem Rampenlicht heraus, damit sie „ihr Leben selbst bestimmen können“.

Die ‘Scandal’-Darstellerin und ihr Ehemann Nnamdi Asomugha halten ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und finden es nur fair, dasselbe für ihre zehnjährige Tochter Isabelle, ihren siebenjährigen Sohn Caleb zu tun.

Kerry sagte dem ‘People’-Magazin: „Ich glaube, Nnamdi und ich haben unsere Partnerschaft und unsere Beziehung von Anfang an sehr beschützt, weil wir wollten, dass sie uns gehört, und wir fanden, dass wir in der Lage waren, eine Beziehung für uns und miteinander außerhalb der Öffentlichkeit zu definieren und aufzubauen. Und ich denke, in vielerlei Hinsicht wollen wir unseren Kindern die gleiche Möglichkeit geben, ihr Leben selbst zu gestalten und auf ihre eigene Weise in die Öffentlichkeit zu treten.” Doch die 47-Jährige gab zu, dass sie und Nnamdi „definitiv nicht mehr so beschützend sind, wie sie es früher waren”. „Sie sind nicht wie in einem Kerker eingesperrt. Sie kommen ans Set, wir gehen aus, wir unternehmen etwas. Wir haben das Gefühl, dass wir ihnen die Möglichkeit geben wollen, ein öffentliches Leben zu führen, so wie sie es wollen, denn das ist es, was wir tun. Wir haben uns entschieden, Sportler und Künstler zu sein, und das ist unsere Entscheidung. Aber wir wollen sie auch Kinder sein lassen”, so Washington weiter.