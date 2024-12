Stars Kerry Washington: Zu viele Ängste zu Beginn ihrer Karriere

Kerry Washington - December 2024 - Hollywood Walk of Fame - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2024, 09:00 Uhr

Kerry Washington wünschte sich, sie hätte ihren Aufstieg zum Ruhm „genossen“.

Die 47-jährige Schauspielerin wurde am Montag (02. Dezember) für ihre 30-jährige Karriere mit einem Stern auf dem Hollywood „Walk of Fame“ geehrt und gab zu, dass sie ihrem jüngeren Ich raten würde, sich nicht so wegen der Zukunft zu stressen.

Sie sagte der US-TV-Show ,Extra‘: „Ich würde ihr sagen, dass sie versuchen soll, die Reise zu genießen und darauf zu vertrauen, dass am Ende alles gut wird. Ich glaube, manchmal sind wir so gestresst, dass wir uns fragen, ob sich das Leben so entwickelt, wie wir es uns wünschen, aber wir sollten einfach tief durchatmen und dankbar dafür sein, wo wir gerade sind!“

Die Emmy-Preisträgerin, die durch ihre Hauptrolle in der ABC-Politdramaserie ,Scandal‘ weltweite Bekanntheit erlangte, wies auch darauf hin, dass ihr Stern auf dem „Walk of Fame“ allen Regisseuren, mit denen sie je zusammengearbeitet hat, und allen Schauspielern, mit denen sie je den Bildschirm geteilt hat, sowie ihren Fans auf der ganzen Welt gehört. „Wenn ich hier stehe und auf diesen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame schaue, weiß ich, dass er nur möglich ist, weil jeder Regisseur, mit dem ich je gearbeitet habe, jeder Schauspieler, dem ich gegenübersitzen durfte, jeder Fan, der zugeschaltet hat oder live getwittert hat oder eine Show gestreamt hat oder ins Kino gegangen ist, jedes einzelne Crew-Mitglied, mit dem ich zusammenarbeiten durfte… Wir alle haben das möglich gemacht, also schaue ich mir diesen Stern wirklich an und sehe so viel Liebe und Unterstützung und Großzügigkeit von so vielen Menschen“, schwärmt Washington weiter.