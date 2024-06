Stars Kevin Costner: Er gibt die Hoffnung auf Liebe nicht auf

21.06.2024

Kevin Costner würde „gerne verliebt sein“.

Der 69-jährige Schauspieler und seine Ex-Frau Christine Baumgartner haben sich Anfang des Jahres scheiden lassen, aber Kevin bleibt immer noch offen für die Möglichkeit, in Zukunft die Liebe zu finden.

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, sich wieder zu verlieben, sagte der Schauspieler gegenüber ‚PEOPLE‘: „Ja, ich denke, jeder würde gerne verliebt sein. Es gibt so ein gutes Gefühl, das damit verbunden ist. Es muss vielleicht anders definiert werden, aber ja, ich liebe die Idee dieser Möglichkeit. Ich werde nicht zulassen, dass irgendetwas mein Herz verhärtet.“ Kevin verriet auch, dass er seinen Kindern während seiner Trennung von Christine Priorität einräumte. Der preisgekrönte Schauspieler, der sich das Sorgerecht für seine drei jüngsten Kinder – Cay den (17), Hayes (15) und Grace (14) – mit seiner Ex-Frau teilt, gab zu, dass es schwierig war, sich in diesem Szenario zurechtzufinden. Kevin, der insgesamt sieben Kinder hat, sagte: „Du redest einfach weiter, du trainierst die Kinder, du interessierst dich immer für das, woran sie interessiert sind.“

Erst kürzlich gestand Kevin, dass sich sein Leben verändert hat, als er „auf sein Herz hörte“. Der Schauspieler studierte in den 1970er-Jahren an der California State University in Fullerton, aber eine Änderung seiner Einstellung löste eine dramatische Wende in seinem Schicksal aus. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ erklärte der Hollywood-Star: „Das Selbstvertrauen kam, als ich auf mein Herz hörte, ganz am Ende des Colleges, als ich dachte: ‚Ich werde mir keine Sorgen mehr darüber machen, was die Leute denken.‘ Es gab keine Erfolgsgarantie, aber eine große Last fiel von meinen Schultern. Ich fing an, jeden Tag nach Hollywood zu fahren, parkte meinen kleinen Camper neben einer Telefonzelle und schlief in einer Art Fötusposition. Ich kannte niemanden.“