Bang Showbiz | 25.06.2024, 18:00 Uhr

Kevin Costner sprach darüber, dass sein Engagement für ‚Horizon: Eine amerikanische Saga‘ „ziemlich tief gegangen“ sei.

Der 69-jährige Schauspieler investierte Millionen seines eigenen Vermögens, um die vierteilige Western-Saga zu drehen.

Und jetzt erzählte Kevin, dass er glücklich darüber sei, seinen Traum zu verfolgen, trotz der Kosten. Auf Berichte darüber angesprochen, dass er eines seiner Häuser mit einer Hypothek belastet habe, um die Filmreihe zu drehen, verriet Kevin gegenüber ‚Extra‘: „Mehr als das. Es ist ziemlich tief gegangen.“ Trotzdem habe Kevin probiert, sich nicht zu sehr mit den finanziellen Aspekten des Films zu befassen. Der Schauspieler, der in der Reihe mitspielt und Regie führt, erklärte: „Man muss wissen, was man macht, und das ist es dann, was man tut.“ Kevin fügte hinzu, dass er gerne Risiken eingehe, um seine Träume zu verwirklichen: „Ich habe Träume wie jeder andere auch und manchmal muss ich sie loslassen und manchmal kann ich sie nicht mehr loslassen, und ich muss herausfinden, was ich machen soll. Ich bekomme nicht alles, was ich will.” Kevin hatte zuvor verraten, dass sich sein Leben veränderte, als er damit anfing, „auf sein Herz zu hören“. Gegenüber ‚PEOPLE‘ erklärte der Hollywood-Star: „Das Selbstvertrauen kam, als ich auf mein Herz hörte, ganz am Ende des College, als ich mir dachte: ‚Ich werde mir keine Sorgen mehr darüber machen, was die Leute denken.'“