Kevin Costners Ex-Frau Christine Baumgartner heiratet ehemaligen Nachbarn

Christine Baumgartner and Kevin Costner - 94th Annual Academy Awards - Los Angeles 2022 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2025, 11:00 Uhr

Kevin Costners Ex-Frau Christine Baumgartner hat fast zwei Jahre nach der Scheidung vom Schauspieler erneut geheiratet.

Die 51-Jährige trennte sich im Mai 2023 vom 70-jährigen ‚Yellowstone‘-Schauspieler. Die Scheidung wurde im Februar 2024 nach 18 Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern vollzogen. Nun hat Baumgartner erneut geheiratet – sie hat am Samstag (18. Oktober) in Santa Barbara, Kalifornien, ihrem ehemaligen Nachbarn Josh Connor (51) das Ja-Wort gegeben.

Ein Hochzeitsgast erzählte ‚People‘: „Es war wirklich magisch. Die Kulisse war wunderschön, aber was es so besonders machte, war die Intimität des Ganzen. Es war keine große Inszenierung. Es war authentisch, herzlich und passte so gut zu den beiden. Alle Anwesenden hatten das Gefühl, Zeuge von etwas wirklich Kostbarem zu sein.“ Ein anderer Gast berichtete ‚People‘: „Die Freude und das Lachen waren ansteckend, von der Willkommensfeier am Freitagabend bis zum letzten Tanz am Samstagabend. Christine und Josh strahlten vor Glück. Und während der Zeremonie gab es niemanden in der Menge, der keine Tränen in den Augen hatte.“

Die Hochzeit fand auf einem 100 Hektar großen Weingut in der Nähe des Geburtsortes der Braut statt. Die Feierlichkeiten begannen am Freitag (17. Oktober) mit einer Begrüßungszeremonie für die Familie und Freunde des Paares, bevor die beiden vor 100 Gästen, darunter Baumgartners drei Kinder mit Kevin – Cayden (17), Hayes (15) und Grace (14) – im Freien bei Sonnenuntergang heirateten. Die Braut trug bei der Zeremonie ein Hochzeitskleid von Mira Zwillinger, bevor sie für den Empfang in ein trägerloses Kleid von Lihi Hod wechselte.