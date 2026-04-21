Film Rita Ora spielt in ‚Honeymoon with Harry‘ mit

Rita Ora - November 2025 - Avalon - The MITS Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 19:00 Uhr

Rita Ora ist dem Cast von ‚Honeymoon with Harry‘ beigetreten.

Die 35-jährige Pop-Sängerin hat ihre neueste Schauspielrolle an der Seite von Kevin Costner, Jake Gyllenhaal und Sarah Pidgeon übernommen. Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Bart Baker erzählt ‚Honeymoon with Harry‘ die Geschichte eines rauen Mannes (Gyllenhaal), der eine unerwünschte Reise mit dem kratzbürstigen und überfürsorglichen Vater (Costner) seiner Verlobten (Pidgeon) antritt, nachdem eine lebensverändernde Wendung ihre Pläne durcheinanderbringt. Vor der Kulisse einer Insel-Flitterwochen geraten die beiden zunächst aneinander und streiten, bevor sie langsam erkennen, dass sie eine unerwartete Verbindung haben.

Ritas Rolle im Film wurde bislang nicht bekannt gegeben. Glenn Ficarra und John Requa führen Regie bei ‚Honeymoon with Harry‘ nach einem Drehbuch von Dan Fogelman. Zu den Produzenten zählen Fogelman, Mike Karz für Gulfstream Pictures sowie Jennifer Salke über ihre neu gegründete Firma Sullivan Street Productions.

Rita hat bereits zahlreiche Schauspielrollen übernommen – darunter in der ‚Fifty Shades‘-Reihe und im Teen-Fantasyfilm ‚Descendants: The Rise of Red‘ – und erklärte zuvor, dass sie sich an Vorbildern wie Madonna und Cher orientiert, indem sie ihre Kreativität nicht ausschließlich auf die Musik beschränkt. Die ‚Let You Love Me‘-Hitmacherin sagte: „Ich habe 13 Top-Ten-Singles im Vereinigten Königreich, ohne dort geboren zu sein, und nur harte Arbeit hat mich hierher gebracht – zusammen mit der Unterstützung meiner Familie, Freunde und Fans.“ Sie sei entschlossen, weiterzumachen, und noch mehr Filme, mehr Fernsehen und mehr Mode zu machen: „Ich möchte auf allen Plattformen kreativ sein, weil ich mit meinen Idolen wie Madonna, Whitney Houston, Aaliyah, Cher und Marilyn Monroe aufgewachsen bin. Sie haben gezeigt, dass man sich nicht auf eine Sache beschränken muss – man kann alles machen. Kreativität ist nicht auf einen Bereich begrenzt – und genau das liebe ich an dem, was ich tue.“

Rita spielte die Queen of Hearts in ‚Descendants: The Rise of Red‘ und verriet, dass Brandy – die im Film Cinderella verkörperte – sie dazu aufforderte, sich nicht ständig zu entschuldigen, als sie Schwierigkeiten hatte, unfreundlich zu ihr zu sein. Die ‚Anywhere‘-Sängerin sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich war immer so: ‚Es tut mir so leid, ich meine das nicht so.‘ Und Brandy sagte: ‚Kannst du aufhören? Du bist in deiner Rolle, mach einfach, was du tun musst.‘ Und ich sagte: ‚Aber denk daran, ich liebe dich!‘ Und dann haben wir weitergemacht. Es war großartig.“