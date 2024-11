25 Jahre nach Release des Kultfilms Kevin Smith verspricht „Dogma 2“ – mit Ben Affleck und Matt Damon?

Die etwas anderen Racheengel: Matt Damon (l.) und Ben Affleck in Kevin Smiths "Dogma". (stk/spot)

SpotOn News | 18.11.2024, 16:59 Uhr

Vor genau 25 Jahren erklärten Matt Damon und Ben Affleck in "Dogma" Gott den Krieg. Nun versprach Regisseur Kevin Smith eine zweite Runde.

Göttliche Neuigkeiten für alle Fans der schrägen Komödie "Dogma" von Kevin Smith (54): Der Regisseur hat während des Vulture Festivals am vergangenen Wochenende in Los Angeles höchstpersönlich mitgeteilt, an einer Fortsetzung des Films von 1999 zu arbeiten. Aus seiner Ankündigung zitiert die US-amerikanische Branchenseite "Deadline": "Einige Leute werden sagen: 'Fass es verdammt nochmal nicht an. Du wirst es ruinieren.' Und ich bin hier um euch zu sagen: Ich werde es tun. Ich bin verdammt motiviert. Ich habe einen Weg zurück gefunden."

Smith weiß jedoch, was notwendig sein wird, damit "Dogma 2" gelingen kann: Eine Rückkehr der beiden gefallenen Engel Bartleby und Loki, dargestellt von Ben Affleck (52) und Matt Damon (54). Gemeinsam stellten die "Good Will Hunting"-Stars die Bösewichte des Originals dar, die sich – aus durchaus nachvollziehbaren Gründen – auf Kriegsfuß mit Gott befanden. "Erwartet Gastauftritte der beiden – mehr als Gastauftritte. Der einzige Weg, wie wir ein 'Dogma'-Sequel machen können, ist, wenn die beiden mit an Bord sind. Also verlasst euch darauf, dass die beiden mit an Bord sind."

Smith hat ein gutes Druckmittel

Warum sich der Regisseur so sicher ist, dass die beiden Superstars für "Dogma 2" bereitstehen werden? Anscheinend hat er seit über 25 Jahren ein ziemlich gutes Druckmittel gegen sie in der Hand. Erst vor rund zwei Jahren gaben Damon und Affleck in einer "Entertainment Weekly"-Coverstory zu, dass Smith ihren 1997 erschienenen Film "Good Will Hunting" gerettet hat: "Er ist der Grund, dass 'Good Will Hunting' gemacht wurde. Wir waren klinisch tot, alle Angebote hatten sich in Luft aufgelöst."

Offenbar marschierte Smith daraufhin mit dem "Good Will Hunting"-Skript in den Händen zum Filmstudio Miramax und sorgte dafür, dass es dort eine Chance erhält – der Rest ist Geschichte. Affleck und Damon gewannen 1998 den Oscar in der Kategorie "Bestes Originaldrehbuch", vergaßen jedoch prompt in ihrer Dankesrede, Smith zu würdigen. "Seit mehr als 25 verdammten Jahren kann ich den beiden das unter die Nase reiben, was auch der Grund ist, warum sie in all meinen Filmen auftauchen." Anscheinend ist er sich sicher, dass das auch bei "Dogma 2" der Fall sein wird.

"Dogma" handelt von den beiden abtrünnigen Engeln Bartleby und Loki, die von Gott (dargestellt von Alanis Morissette, 50) aus dem Himmel und nach Wisconsin verbannt wurden. Um zurück ins Himmelreich zu gelangen, ist ihnen jedes Mittel recht, selbst wenn es bedeutet, die Unfehlbarkeit Gottes zu widerlegen und so sämtliche Existenz zu vernichten. Um die beiden aufzuhalten, wird ausgerechnet die unscheinbare Bethany (Linda Fiorentino, 66) von Gottes Stimme (Alan Rickman, 1946-2016) kontaktiert. Denn es stellt sich heraus, dass sie die einzige noch lebende Nachfahrin eines gewissen Jesus ist…