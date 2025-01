Film Kevin Williamson: ,Scream 7’-Dreh hat begonnen

Kevin Williamson - SCREAM VI Premiere 2023 - Avalon - Kristin Callahan/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2025, 11:00 Uhr

Kevin Williamson hat bestätigt, dass die Dreharbeiten zu ,Scream 7‘ im Gange sind.

Der 59-jährige Filmemacher – der den Originalfilm ,Scream‘ aus dem Jahr 1996 sowie den zweiten und vierten Film der Horror-Blockbuster-Franchise geschrieben hat – führt beim kommenden siebten Teil Regie und hat verraten, dass er einen „außergewöhnlichen Tag“ am Set hatte. Doch er wurde angewiesen, nicht online über den Film zu „posten“.

Auf Instagram teilte er eine Klatschpappe und schrieb: „Ich soll nicht über Scream posten und ich hoffe, @spyglassmediagr und @paramountpics werden mir verzeihen, aber wenn man einen der besten Tage seines Lebens hat, ist es wirklich schwer, das für sich zu behalten. Was für ein außergewöhnlicher Tag, an dem ich mit einer erstaunlichen und talentierten Besetzung und Crew gearbeitet habe. Sie haben ihr Bestes gegeben und mir bei jedem Schritt den Rücken gestärkt.“ Der ,Dawson’s Creek‘-Schöpfer zollte dem ursprünglichen Regisseur der Serie, Wes Craven, der 2015 im Alter von 76 Jahren an einem Hirntumor starb, Tribut und sagte, dass er „immer in meinen Gedanken war“. Er fügte hinzu: „Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit und für Wes Craven, an den ich die ganze Zeit gedacht habe. Der Einfluss, den er auf mein Leben und meine Karriere hatte, ist unendlich groß. Was für ein Tag! Ich kann den morgigen Tag kaum erwarten! #scream7.“

In dem mit Spannung erwarteten Film, der am 27. Februar 2026 in die Kinos kommen soll, wird Neve Campbell (51) ihre ikonische Rolle als Sidney Prescott wieder spielen. Der ,Friends‘-Star Courteney Cox (60) wurde letzten Monat als Gale Weathers bestätigt.