Stars Khloé Kardashian experimentiert mit Beauty-Trends

Khloé Kardashian poses with the award - 2025 Duftstars In Duesseldorf - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 18:00 Uhr

Khloé Kardashian „liebt Laserbehandlungen und Injektionen“.

Die Reality-TV-Darstellerin hat kein Problem damit, dass die Leute wissen, dass ihr Aussehen nicht ausschließlich natürlich ist, da sie sich bestimmten Pflegebehandlungen unterzogen hat, die sie so lange fortsetzen wird, bis sie ein Facelifting braucht.

Gegenüber dem Magazin ‚People‘ sagte sie: „Aber ich möchte auch, dass die Leute wissen – nicht, dass irgendjemand denkt, das sei alles natürlich, aber das ist es nicht. Es gehört Pflege dazu. Ich stehe seit meinem 21. Lebensjahr im Rampenlicht. Und so spielt das Alter eine Rolle, Gewichtsverlust ganz sicher. Aber ja, ich habe mir etwas verbessern lassen. Ich habe meine Nase operieren lassen. Ich liebe jede Art von Laser- oder Injektionsbehandlungen. Und bevor ich mich einer chirurgischen Gesichtsoperation unterziehen muss, werde ich alle Laser- und Injektionsbehandlungen oder was auch immer ich kann, in Anspruch nehmen.“

Khloé Kardashian und ihre Schwester Kim Kardashian sind experimentierfreudig, wenn es darum geht, neue Behandlungen auszuprobieren. Sie sagte: „Gerade Kim und ich stürzen uns gerne in solche Abenteuer. Ich sehe zum Beispiel eine Werbung für einen Laser gegen Dehnungsstreifen, und wenn ich sie ihr schicke, frage ich: ‚Glaubst du, das ist echt?‘, und wir sagen dann: ‚Das brauchen wir.'“

Khloé – bei der in der Vergangenheit Hautkrebs entfernt wurde – war früher in Bezug auf ihre Hautpflege „eher passiv“, ist jetzt aber disziplinierter.