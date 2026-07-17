Stars Kim Kardashian äußert sich zu Kritik an Instagram-Post nach dem Tod ihrer Großmutter

Kim Kardashian at the Met Gala 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2026, 09:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin teilte Urlaubsfotos, kurz nachdem der Tod ihrer Großmutter bekannt wurde. Nun erklärt sie den Grund dafür.

Kim Kardashian hat auf die Verwirrung reagiert, die entstand, nachdem sie Urlaubsfotos auf Instagram veröffentlicht hatte, kurz nachdem der Tod ihrer Großmutter bekannt wurde.

Die Skims-Gründerin geriet in die Kritik, nachdem sie am Donnerstag (16. Juli) eine Bildergalerie vom Familienurlaub mit der Bildunterschrift „Lake life“ geteilt hatte – nahezu zeitgleich mit der Mitteilung ihrer Mutter Kris Jenner, dass Mary Jo Shannon, besser bekannt als MJ, im Alter von 91 Jahren verstorben war.

In den Kommentaren zu ihrem Beitrag erklärte Kim später, dass der Post bereits einige Tage zuvor geplant gewesen sei. Die vergangenen Tage habe sie an der Seite ihrer Mutter und ihrer Großmutter verbracht. „Dieser Beitrag wurde schon vor ein paar Tagen geplant, bevor wir MJ verloren haben. Deshalb fiel der Zeitpunkt seiner Veröffentlichung mit ihrem Tod zusammen“, erläuterte die Reality-TV-Darstellerin. „Ich war die ganze vergangene Woche an der Seite meiner Mutter und meiner Großmutter, und mein Herz ist gerade vollkommen bei meiner Familie.“ Anschließend betonte Kim: „Wir lieben sie unendlich und vermissen sie sehr. In den kommenden Tagen werden wir uns darauf konzentrieren, ihr wunderschönes Leben zu feiern.“

Kurz darauf veröffentlichte die 45-Jährige – die mit ihrem Ex-Mann Kanye West die Kinder North (13), Saint (10), Chicago (8) und Psalm (7) hat – einen weiteren Instagram-Beitrag mit einer bewegenden Hommage an ihre Großmutter. Zu einer Reihe von Fotos, die sie und ihre Kinder gemeinsam mit MJ zeigen, schrieb Kim: „Meine süße Oma MJ, meine beste Freundin, meine Klatschpartnerin, mein ewiger Zwilling … Du hast uns allen beigebracht, wie wichtig Familie ist. Diese Werte werden wir für immer in uns tragen!“ MJ habe ihr außerdem gezeigt, was es bedeute, eine hart arbeitende Geschäftsfrau zu sein.

„Du hast mir meinen allerersten Job in deinem Geschäft in San Diego gegeben und mir Lektionen über Arbeitsmoral, Stärke und Selbstvertrauen vermittelt, die mich bis heute begleiten“, fügte die vierfache Mutter hinzu. MJ habe immer an sie geglaubt und sei ihr „sicherer Hafen“ gewesen. Kim zeigte sich überzeugt: „Du bist die Beste von allen!“ Abschließend fand sie humorvolle Worte: „Ich weiß, dass du jetzt im Himmel bist und dir all unsere Instagram-Posts über dich mit deinem heimlichen Finsta-Account ansiehst, den du immer benutzt hast.“