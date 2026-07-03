Stars Lewis Hamilton ist dank Freundin Kim Kardashian ein ‚glücklicherer Mann‘

Kim Kardashian and Lewis Hamilton in 2014 - AVALON - London - Sept - GQ Men of the Year Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 09:00 Uhr

Der Formel-1-Star wurde vor dem Großen Preis von Großbritannien auf seine Romanze mit Kim Kardashian angesprochen.

Kim Kardashian hat ihren Freund Lewis Hamilton zu einem „glücklicheren Mann“ gemacht.

Der Formel-1-Pilot schwärmte sowohl von dem 45-jährigen Reality-TV-Star als auch von seinem Rennstall Ferrari. Davor hatte ihn ein Fan im Publikum auf der Bühne in Silverstone am Donnerstag (2. Juli) vor dem Großen Preis von Großbritannien darauf angesprochen. Lewis stand dabei gemeinsam mit George Russell, Lando Norris, Oliver Bearman und Arvid Lindblad auf der Bühne.

Laut der Zeitung ‚Daily Mail‘ fragte der Fan: „Du wirkst in letzter Zeit viel glücklicher. Woran liegt das? Hat das vielleicht mit einer Freundin zu tun?“ Kommentator David Croft machte daraufhin einen Scherz über den Moment, als Kim beim Grand Prix von Monaco am 7. Juni das Handtuch von Kimi Antonelli nahm, um sich damit das Gesicht abzuwischen, nachdem dieser auf dem Siegerpodest Champagner verspritzt hatte. David witzelte: „Deshalb fragt er das. Er will nur wissen, ob Kimi künftig zwei Handtücher braucht.“ Lewis, der das Rennen hinter Kimi auf Platz zwei beendet hatte, antwortete lachend: „Ja – das ist gut.“

Der neunmalige Sieger des Großen Preises von Großbritannien fügte hinzu: „Wenn man ein Jahr mit diesem Team verbringt, merkt man: Ferrari ist das ikonischste Team aller Zeiten, und sie haben eine schwierige Phase hinter sich.“ Lewis erklärte, dass er sehr herzlich aufgenommen worden sei. „Das erste Jahr war natürlich sehr hart, aber endlich sieht man, dass sich die ganze Arbeit auszahlt und wir wieder dorthin kommen, wo wir hinwollen“, fügte er hinzu. Über sein privates Glück verriet der 41-Jährige: „Und natürlich, natürlich ist es auch Kim.“

Der ‚The Kardashians‘-Star und der Motorsportler wurden erstmals Anfang dieses Jahres romantisch miteinander in Verbindung gebracht. Kim soll die Beziehung inzwischen sehr ernst nehmen. Kürzlich enthüllte ein Insider gegenüber dem Magazin ‚People‘: „Lewis ist ein unkomplizierter Typ mit großartiger Ausstrahlung. Ihre Familie mag ihn und Kim steht total auf ihn. Beide sind beruflich sehr beschäftigt, versuchen sich aber so oft wie möglich zu sehen.“ Zwischen Kim und Lewis soll es „mehr als nur eine lockere Verbindung“ geben. Der Insider ergänzte: „Es braucht einiges, um Kims Interesse zu wecken – und sie ist definitiv fasziniert von ihm.“