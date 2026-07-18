Stars Kim Kardashian wird nach dem Tod ihrer Großmutter von Lewis Hamilton getröstet

Kim Kardashian and Lewis Hamilton in 2014 - AVALON - London - Sept - GQ Men of the Year Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2026, 12:15 Uhr

Kim Kardashian wird nach dem Tod ihrer Großmutter von Lewis Hamilton getröstet.

Kim Kardashian hat ihrer verstorbenen Großmutter Mary Jo „MJ“ Campbell mit einem bewegenden Tribut gedacht.

Gleichzeitig veröffentlichte Lewis Hamilton eine herzliche Botschaft, in der er seine Fans dazu aufrief, „haltet eure Liebsten nah bei euch“, begleitet von Fotos aus dem jüngsten Familienurlaub des Paares in Idaho. Hamiltons Beitrag in den sozialen Medien erschien kurz nachdem Kris Jenner den Tod ihrer Mutter bekannt gegeben hatte. Der Formel-1-Weltmeister teilte Bilder, die ihn gemeinsam mit Kim, ihren Kindern und weiteren Familienmitgliedern bei einem Urlaub an einem See zeigen.

Kim (45) stand in den vergangenen Monaten häufig im Mittelpunkt der Berichterstattung, nachdem ihre Beziehung zu Hamilton (41), die das Paar Anfang des Jahres öffentlich gemacht hatte, zunehmend Aufmerksamkeit auf sich zog. Neben ihren geschäftlichen Aktivitäten, darunter ihre Modemarke SKIMS, und ihrer Rolle in der Reality-Serie ‚The Kardashians‘ kümmert sich Kim weiterhin um ihre vier Kinder. Hamilton bestreitet unterdessen seine erste Saison als Ferrari-Fahrer und setzt gleichzeitig seine Formel-1-Karriere fort.

Aus ihrem Urlaub veröffentlichte Kim einen emotionalen Abschied von ihrer Großmutter, die sie als ihre „ewige Zwillingsseele“ bezeichnete. Dazu teilte sie Familienfotos aus mehreren Jahrzehnten. Sie schrieb: „Meine süße Oma MJ, meine beste Freundin, meine Vertraute für jeden Klatsch, meine ewige Zwillingsseele … Du hast uns allen gezeigt, wie wichtig Familie ist, und diese Werte werden wir für immer in uns tragen.“

Mary, die 91 Jahre alt wurde, war durch regelmäßige Auftritte in ‚Keeping Up With the Kardashians‘ und später in ‚The Kardashians‘ einem breiten Fernsehpublikum bekannt geworden. Kris Jenner gab den Tod ihrer Mutter auf Instagram bekannt und bezeichnete sie als das „Herz“ der Familie. Sie schrieb unter anderem: „Heute mussten wir uns von meiner wunderschönen Mama MJ verabschieden. Es gibt keine Worte, die ausdrücken könnten, was sie mir bedeutet hat oder wie schmerzhaft dieser Abschied ist.“