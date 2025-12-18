Stars Khloé Kardashian verrät, wer die Weihnachtsfeier der Familie bezahlt

Khloe Kardashian attends Michael Rubin’s 2024 Fanatics Super Bowl Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2025, 18:00 Uhr

Khloé Kardashian hat verraten, dass ihre Familie die Kosten für ihre jährliche Weihnachtsfeier „zu gleichen Teilen“ trägt.

Die 41-Jährige und ihre berühmten Verwandten – darunter ihre Schwestern Kim und Kourtney Kardashian, Kylie und Kendall Jenner sowie Familienoberhaupt Kris Jenner – veranstalten seit Jahrzehnten ihre traditionelle Feier am Heiligabend und haben dafür ein bewährtes System entwickelt. Im Podcast ‚Khloe In Wonderland‘ erklärte Khloé, die Familie teile sich die Kosten komplett: „Wir teilen die Kosten für die Party alle zu gleichen Teilen.“

Sie erzählte auch, dass ihre Mutter die Feier schon seit den 1970er-Jahren ausrichtet. Später gab Kris die Verantwortung an ihre Kinder weiter, sobald diese alt genug waren und sie das Gefühl hatte, dass sie die Tradition gut weiterführen könnten. Seitdem findet das Fest reihum in den Häusern der Geschwister statt.

Khloé verriet außerdem, dass es Wochen voller Planungstreffen gibt – an denen aber längst nicht alle teilnehmen. Sie sagte: „Nicht jeder taucht bei den Besprechungen auf, und das ist okay. Aber wenn du nicht kommst, hast du auch kein Mitspracherecht.“ Wer erst beim dritten Treffen dazukomme, könne nicht plötzlich Entscheidungen infrage stellen, die schon zuvor getroffen worden seien.

Gleichzeitig ist Khloé dieses Jahr froh, dass sie nicht Gastgeberin ist. Sie sagte zu ihrer Mutter, sie wolle „die Zügel“ nicht übernehmen und nicht so viele Menschen im eigenen Haus haben: „Ich will nicht die Verantwortung. Ich will nicht so viele Leute in meinem Haus haben.“ Sie erzählte, man habe zunächst überlegt, die Feier bei ihr zu veranstalten, weil Kims Haus im Umbau sei und auch Kourtneys Anwesen renoviert werde. Was bei Kylie los sei, wisse sie selbst nicht genau. Letztlich habe Kris vorgeschlagen, die Party bei Kendall zu machen, wofür Khloé sehr dankbar gewesen sei.