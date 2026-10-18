Stars Khloé Kardashian zweifelt, ob sie die Kraft für ein weiteres Kind hat

Khloe Kardashian attends Michael Rubin’s 2024 Fanatics Super Bowl Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2026, 13:00 Uhr

Khloé Kardashian zweifelt, ob sie die Kraft für ein weiteres Kind hat.

Khloé Kardashian ist sich nicht sicher, ob sie sich vorstellen kann, ihre Familie noch einmal zu vergrößern.

Der 42-jährige Reality-TV-Star hat mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson bereits zwei Kinder: die achtjährige True und den vierjährigen Tatum. Die Möglichkeit, noch ein weiteres Kind zu bekommen, sieht Khloé allerdings eher skeptisch. In der Realityshow ‚The Kardashians‘ erklärte Khloé, die seit fast fünf Jahren enthaltsam lebt: „Ich finde, jedes Mädchen sollte eine Schwester haben. Ich persönlich würde mir sehr gerne noch eine Tochter wünschen. Aber ich werde auch älter, und das Ganze ist eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ich das noch stemmen könnte.“ Ihre ideale Vorstellung sei es, eine neue Beziehung einzugehen, ohne mit ihrem zukünftigen Partner unbedingt weitere Kinder zu bekommen. Der TV-Star, der eingefrorene Embryonen aufbewahren lässt, erklärte: „Ich möchte nicht, dass mein Mann und ich gemeinsame Kinder bekommen und meine Kinder dann das Gefühl haben: ‚Wir sind nicht mehr so wichtig, weil ihr Papa in diesem Haus lebt.‘ Ich möchte nicht so viel Unruhe in unser Familienleben bringen, denn ich liebe es, wie es jetzt ist.“

Trotz ihrer Zweifel hat Khloé bereits konkrete Vorstellungen, falls sie sich doch noch für ein weiteres Baby entscheiden sollte. Sogar einen Namen hat sie im Kopf. „Ich mag diesen Namen tatsächlich sehr und würde ihn gerne verwenden, falls ich mich irgendwann dafür entscheide: Tyla. Tyla, True, Tatum – wie süß wäre das denn!“, schwärmte sie.

Unterdessen hatte Khloé bereits früher betont, dass sie sich für ihr turbulentes Liebesleben nicht „schämt“. In ihrem Podcast ‚Khloé in Wonderland‘ erklärte sie 2025: „Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, jemanden zu daten – und zwar, weil ich es wirklich nicht möchte. Im Moment date ich niemanden, weil meine Beziehung zu meinen Kindern für mich einfach alles ist. Das bedeutet nicht, dass Menschen, die Kinder haben und trotzdem daten, etwas falsch machen. Aber in meiner jetzigen Lebensphase möchte ich diese Liebe einfach pflegen und so präsent wie möglich für meine Kinder sein. Ich möchte derzeit keine Ablenkungen in meinem Leben.“ Khloé ist jedoch weiterhin offen für die Möglichkeit, sich neu zu verlieben und mit einem Partner eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Der Realitystar, der von 2009 bis 2016 mit dem ehemaligen Basketballprofi Lamar Odom verheiratet war, stellte klar: „Wenn ich in zwei Monaten oder in zwei Jahren jemanden kennenlerne und mich verliebe, wäre das wunderbar. Aber ich bin momentan nicht aktiv auf Partnersuche und suche auch nicht gezielt nach jemandem. Und ich bin sehr glücklich. Ich fühle mich rundum erfüllt.“