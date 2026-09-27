Stars Brody Jenner ist wieder Vater geworden

Brody Jenner baby daughter Dolly - September 2026 Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2026, 12:00 Uhr

Brody Jenner und seine Ehefrau Tia Blanco sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

Brody Jenner ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Der ehemalige ‚The Hills‘-Star könnte nicht stolzer auf seine „wunderbare“ Ehefrau Tia Blanco sein, die am 21. September ihre zweite Tochter zur Welt brachte. Das Mädchen trägt den Namen Dolly Jane. Brody – der mit Tia bereits die dreijährige Honey hat – teilte einige Fotos und Videos des Neugeborenen und schrieb auf Instagram: „Wir haben unsere kostbare Dolly Jane Jenner am Internationalen Tag des Friedens, dem 21. September 2026, auf der Welt willkommen geheißen.“

Mutter und Baby seien nach einer intensiven, aber schnellen Geburt ohne Schmerzmittel bei bester Gesundheit. Seiner Frau widmete Brody emotionale Worte: „Tia, ich bin so stolz auf dich. Dich dabei zu beobachten, wie du wieder Mama wirst, hat mich daran erinnert, wie unglaublich du bist. Unsere Familie bedeutet mir alles, und zu sehen, wie sie von drei auf vier Mitglieder wächst, ist ein Gefühl, das ich nie vergessen werde.“ Abschließend bezeichnete Brody sich als „offiziell zweifachen Mädchen-Papa“.

Brodys Mutter Linda Thompson zeigte sich begeistert über ihre neue Enkelin. Unter dem Beitrag schrieb sie: „Es versteht sich von selbst, wie unglaublich glücklich ich bin, ein weiteres kleines Mädchen zum Liebhaben zu haben! Aber ich sage es trotzdem! Du und Tia seid die wunderbarsten Eltern … einfach alles, was eine Mama und ein Papa sein sollten!“ Sie sei jetzt schon in Dolly verliebt und habe nur darauf gewartet, die Kleine zeigen zu dürfen. „Ich liebe euch unermesslich“, schwärmte Linda.

Brodys Halbschwester Kylie Jenner wiederum schrieb: „Omg, sie ist perfekt. Herzlichen Glückwunsch!“ Auch seine ehemalige Stiefschwester Khloé Kardashian gratulierte der Familie und schrieb: „Was für ein wunderschönes Baby! Ich liebe ihren Namen. Möge Gott euch und eure wunderschöne Familie segnen.“

Tia und Brody hatten im März bekannt gegeben, dass sie ihr zweites Kind erwarten. Auf Instagram teilte das Paar damals ein süßes Familienfoto vom Strand. Darauf geben sich Brody und Tia einen Kuss, während er einen Streifen mit Ultraschallbildern in der Hand hält und Honey den Babybauch ihrer Mutter küsst. Zu dem süßen Beitrag schrieb Brody: „Unsere kleine Honey wird im September große Schwester.“