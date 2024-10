An der Seite von Almila Bagriacik Kieler „Tatort“: Karoline Schuch folgt auf Axel Milberg

Karoline Schuch ist die neue im Kieler "Tatort". (dr/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 23:49 Uhr

Die "Tatort"-Welt bekommt ein neues, aber bekanntes Gesicht: Karoline Schuch tritt in Kiel die Nachfolge von Axel Milberg an. Sie wird ab 2026 an der Seite von Almila Bagriacik ermitteln. Ihre Figur, eine Psychologin namens Elli Krieger, verspricht spannende Kontraste...

Im kommenden Jahr läuft der letzte Fall mit dem Kultkommissar Klaus Borowski im Kieler "Tatort". Darsteller Axel Milberg (68) gab bereits im März 2023 bekannt, aus seiner Paraderolle auszusteigen. Jetzt ist auch endlich klar, wer in seine großen Fußstapfen steigen wird. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, übernimmt die Schauspielerin Karoline Schuch (42) den frei gewordenen Platz neben Almila Bagriacik (34) als Kommissarin Mila Sahin.

"Ich freue mich und bin aufgeregt, ab Herbst zum Kieler 'Tatort' zu gehören!", bestätigte Schuch die Meldung. Der Krimi aus dem hohen Norden habe für sie immer eine ganz besondere Farbe gehabt und sie hoffe und wünsche sich, dass diese beibehalten werden könne. "Besonders freue ich mich auf Almila, die ich seit ihrem allerersten Fall in Kiel kenne, denn da standen wir gemeinsam vor der Kamera", so Schuch weiter. Damals spielte sie im Jahr 2018 im Fall "Borowski und das Haus der Geister" eine der Episoden-Hauptrollen, im Kölner "Tatort"-Ableger war Schuch zudem bereits sechsmal zwischen 2001 und 2010 als Tochter von Kommissar Freddy Schenk (Dietmar Bär, 63) zu sehen.

Auch über die Rolle verriet Schuch schon ein bisschen etwas. So hört die neue Kiel-Kommissarin auf den Namen Elli Krieger und tritt als Psychologin in den polizeilichen Dienst ein. "Dieser Umstand hat mich besonders gereizt, weil damit für mich die klassische Kommissars-Arbeit entfällt und es einen spannenden Kontrast zur Figur Mila Sahin geben wird", erklärt Schuch weiter.

Noch drei Borowski-"Tatort"-Krimis liegen in der Schublade

Noch in diesem Herbst sollen dem Bericht zufolge die ersten Dreharbeiten für den neuen Kiel-"Tatort" beginnen. Drei bereits abgedrehte Borowski-Fälle werden allerdings noch mit Axel Milberg zu sehen sein, die Ausstrahlung des ersten Falls mit dem neuen Team wird demnach erst 2026 stattfinden.