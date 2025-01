Stars Kieran Culkin: Auszeichnung bei den Golden Globe Awards für ,A Real Pain‘

Kieran Culkin - 82nd Annual Golden Globe Awards 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2025, 12:00 Uhr

Kieran Culkin verriet, dass er seine Dankesrede bei den Golden Globe Awards vergaß, nachdem er „einen Tequila“ getrunken hatte.

Der 42-jährige Schauspieler gewann bei der Zeremonie am Sonntag (5. Januar) den Award für die beste Nebenrolle in einem Film für seine Performance in ,A Real Pain‘ und bezeichnete den Abend als „bestes Date“, das er und seine Frau Jazz Charlton jemals hatten.

Als Culkin die Auszeichnung im Beverly Hilton Hotel entgegennahm, verkündete der Star: „Oh Mann, oh danke. Das ist unglaublich. Meine Frau und ich haben diesen Tequila zusammen mit Mario Lopez getrunken, ich habe die komplette Rede vergessen, großartig, Kieran, du machst das einfach großartig … Die erste Anerkennung, die ich bekam, ist eine Golden Globe-Nominierung gewesen, als ich noch ein Kind gewesen bin, das bedeutete mir sehr viel, und jetzt ist das so etwas wie das beste Date, das meine Frau und ich je hatten, also danke, Leute von den Golden Globes, ihr seid verrückt, macht weiter so.“ Kieran lobte zudem seinen Co-Star und Filmemacher Jesse Eisenberg und ermutigte so viele Leute wie möglich dazu, mit dem ,Social Network‘-Schauspieler zusammenzuarbeiten, wenn sie die Gelegenheit dazu haben.