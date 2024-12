Holpriger Karrierestart Kieran Culkin wurde bei seinem ersten Schauspieljob „Idiot“ genannt

Kieran Culkin bei der Premiere von "A Real Pain" im Oktober 2024. (dam/spot)

SpotOn News | 24.12.2024, 11:22 Uhr

Seit Jahrzehnten ist Kieran Culkin erfolgreich in der Schauspielbranche. Seine Anfänge in dem Business waren jedoch alles andere als leicht.

Kieran Culkin (42) erinnert sich an seine Anfänge in der Schauspielbranche. In dem Podcast "SmartLess" sprach der Schauspieler am 23. Dezember über seine ersten Erfahrungen in der Branche: Im Alter von sechs Jahren stand Culkin für einen Werbespot vor der Kamera. "Ich weiß nicht mehr genau, wofür er war, aber es ging um etwas, das mit Lernschwierigkeiten zu tun hatte. Ich erinnere mich an das Konzept: Ich stehe vor einer Tafel mit Kreide in der Hand und weiß nicht, wie ich die einfache Aufgabe vor mir lösen soll. Die Kinder in der Klasse sollten mich 'Dummkopf' und 'dumm' und all das nennen." Doch nachdem der Regisseur "Action!" gerufen hatte, habe dieser den damals sechsjährigen Culkin selbst als "Dummkopf" und "Idiot" beschimpft.

Culkin habe das Verhalten des Regisseurs als Kind verwirrt. "Schon damals dachte ich: 'Wisst ihr, ich habe es verstanden. Ich stehe hier und schaue traurig. […] Ich bin sechs Jahre alt. Was ist los mit dir?", erinnerte sich der 42-Jährige im Gespräch mit den Podcast-Hosts Jason Bateman (55), Sean Hayes (54) und Will Arnett (54). Den Namen des Regisseurs behielt Culkin jedoch für sich.

Erfolgreiche Karriere trotz des holprigen Starts

Die schlechten Erfahrungen während seines ersten Drehs taten Culkins Karriere keinen Abbruch. Sein Filmdebüt feierte er zwei Jahre nach dem Werbespot-Dreh an der Seite seines älteren Bruders Macaulay Culkin (44) in "Kevin – Allein zu Haus" (1990). In einem Interview mit der "Los Angeles Times" verriet Culkin jedoch kürzlich, nicht gewusst zu haben, um was in dem Film ging und dass sein Bruder der Hauptdarsteller war. "Und dann, als ich den Film gesehen habe, hat er mich zum Lachen gebracht, und ich dachte: 'Mac war die ganze Zeit am Set. Das macht Sinn, dass der Film von ihm handelt'", erinnerte sich Culkin. Seither steht er regelmäßig für Film- und Serienprojekte vor der Kamera.

Zuletzt spielte Culkin fünf Jahre lang eine der Hauptrollen in der Dramaserie "Succession" (2018-2023, auf HBO), für die er mit einem Golden Globe Award und einem Emmy ausgezeichnet wurde. Im kommenden Jahr hat er erneut eine Chance auf einen Golden Globe: Culkin ist in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" in dem Film "A Real Pain" (2024) nominiert.