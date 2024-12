Er spielt selbst mit Kieran Culkins Kinder haben „Kevin – Allein zu Haus“ noch nie gesehen

Kieran Culkin feierte mit "Succession" große Erfolge. (hub/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 11:14 Uhr

Kieran Culkin hat selbst eine kleine Rolle in dem Film, der seinen Bruder Macaulay Culkin zum Kinderstar machte. Trotzdem kennen seine Kinder den Weihnachtsklassiker "Kevin - Allein zu Haus" nicht.

Kieran Culkin (42) hat verraten, warum seine Kinder die beliebten Weihnachtsfilme seines Bruders Macaulay Culkin (44) bisher nicht kennen. Der 42-Jährige spielte an der Seite seines Bruders in "Kevin – Allein zu Haus" von 1990 und der Fortsetzung "Kevin – Allein in New York" von 1992 selbst eine kleine Rolle. Kieran war damals als ein Cousin von Macaulay Culkins Hauptfigur Kevin McCallister zu sehen.

Video News

Der "Succession"-Star, der mit seiner Frau Jazz Charton (36) Tochter Kinsey (5) und Sohn Wilder (3) hat, sagte nun "E! News", dass es für seine Kinder "einige gruselige Stellen" in den beiden Filme gebe. Er nannte die große Spinne und den Kerl, der sagt: "Ich werde dir alle Finger abbeißen", als Beispiele. Das sei beängstigend für einen Dreijährigen, erklärte Kieran Culkin. Er fügte aber hinzu: "Wir glauben, dass sie in diesem Jahr bereit für 'Kevin – Allein zu Haus' sind. Wenn nicht, dann nächstes Jahr."

"Ich hatte keine Ahnung, worum es in dem Film ging"

In einem Interview mit der "Los Angeles Times" hatte Kieran Culkin vor Kurzem auch auf seine Zeit bei den Dreharbeiten zu dem Weihnachtsklassiker zurückgeblickt. Er verriet dabei, dass er die Handlung des Films damals nicht ganz verstanden habe. "Ich hatte keine Ahnung, worum es in dem Film ging, als ich ihn sah, und ich habe mitgespielt", erinnerte sich der Schauspieler. "Ich war bei der Premiere und habe mich schlapp gelacht. Es war das Lustigste, was ich je gesehen hatte. Ich hatte keine Ahnung, worum es in dem Film ging."

Er fügte über "Kevin – Allein zu Haus" hinzu: "Devin Ratray, der Typ, der Buzz spielt, hat mich angelogen und mir gesagt, dass es in dem Film nur um ihn geht, und ich habe ihm geglaubt. Und als ich den Film dann gesehen habe, war ich völlig aus dem Häuschen und dachte: 'Mac war die ganze Zeit am Set. Das macht Sinn, dass der Film von ihm handelt.'" Macaulay Culkin wurde durch seine Rolle als Kevin zum weltweit berühmten Kinderstar. Kieran Culkin feierte erst später große Erfolge. Zwischen 2018 und 2023 spielte er eine Hauptrolle in der Serie "Succession", für die er mit einem Golden Globe Award und einem Emmy ausgezeichnet wurde.