Stars Kim Cattrall: Rolle in neuem BBC Radio 4-Hörspiel ‚Central Intelligence‘

Bang Showbiz | 30.07.2024, 14:15 Uhr

Kim Cattrall wird in einem neuen Hörspiel mitspielen, das die Insider-Geschichte der CIA enthüllt.

Die 67-jährige ‚Sex and the City‘-Schauspielerin wird in ‚Central Intelligence‘ von BBC Radio 4 neben dem 73-jährigen Ed Harris sowie dem 41-jährigen Johnny Flynn mit von der Partie sein.

Kim bezeichnete das kommende Projekt als „sehr gut geschriebene, sachliche und unterhaltsame Geschichte der Central Intelligence Agency von ihrer unsicheren Gründung an“. Die Darstellerin verriet in einem Statement: „Es ist eine menschliche Geschichte voller Fehlstarts, Patzer, Fehler und glücklicherweise auch Triumphe auf der Weltbühne. Eine spannende Geschichte des russischen Roulettes. Ich war fasziniert, als ich die wahre Geschichte darüber erfuhr, wie diese wichtige Agentur vor und während des Kalten Krieges wuchs und florierte.” Die BBC enthüllte die Neuigkeiten über das 10-teilige neue Hörspiel am Dienstag (30. Juli) als Teil einer Reihe von Aufträgen, die eine Audio-Version von William Shakespeares ‚König Lear‘ und neue Audioadaptionen von Charles Dickens‘ Büchern beinhalten. In Werbematerial für die Show wird verkündet, dass Kims Charakter Eloise Page „am ersten Tag der Agentur im Jahr 1947“ der CIA beitrat und zu einer ihrer mächtigsten Frauen wurde. Ein Klappentext für die Show fügte hinzu, Eloise werde die Show „im Rückblick“ erzählen und „den Zuhörer auf eine Reise mitnehmen, die die atemberaubenden Weltereignisse umfasst, die ihre Karriere prägten, und auch ihre Beziehungen zu den frühen CIA-Anführern Allen Dulles (Ed Harris) und Richard Helms (Johnny Flynn) porträtiert“.