Stars Kim Kardashian änderte ihren Namen vor erstem Auftritt in ‚Keeping Up with the Kardashians‘

Kim Kardashian - October 2025 - Famous - All's Fair Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2025, 11:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin war privat eigentlich als Kimberly bekannt - entschied sich dann jedoch für die Kurzform Kim.

Kim Kardashian änderte kurz vor ihrem Debüt in ‚Keeping Up with the Kardashians‘ ihren Namen.

Die 45-Jährige nutzte früher ihren längeren Vornamen Kimberly, entschied sich jedoch in letzter Minute zu einer Änderung, bevor die Show 2007 erstmals ausgestrahlt wurde. Sie hatte nämlich gesehen, wie lang der Name auf dem Bildschirm wirkte.

„Ich wurde früher immer Kimberly genannt, bis wir den Vertrag für die Reality-Show unterschrieben haben“, enthüllte sie gegenüber dem ‚Time‘-Magazin. „Ich sagte: ‚Ich finde, das ist so lang für die Leute.‘ Und dann: ‚Lasst es uns einfach auf Kim verkürzen.'“ Privat habe man sie jedoch unter ihrem längeren Vornamen gekannt: „Und es ist so seltsam, denn all meine Freunde aus der Schulzeit und mein Vater – alle nennen mich Kimberly.“

Die ‚All’s Fair‘-Schauspielerin beansprucht zudem für sich, ihre Schwestern Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner und Kylie Jenner überzeugt zu haben, bei ‚Keeping Up with the Kardashians‘ mitzumachen – als Methode, um ihr Modelabel und Modegeschäft DASH in Los Angeles zu promoten.

„Der ganze Grund, warum wir überhaupt eine Show starten wollten, war, Aufmerksamkeit auf unser DASH-Geschäft zu lenken – zumindest war das meine Argumentation, um meine Schwestern ins Boot zu holen“, schilderte sie. „Ich habe ihnen klargemacht, dass es großartige Werbung für unser Geschäft sein wird. Und sie waren dabei, sobald sie das hörten.“

Die Unternehmerin betonte, dass sie der Kopf hinter dem Reality-TV-Imperium war, das die Kardashian-Familie aufgebaut hat. „Ich denke, ich war auf jeden Fall diejenige, die alle überzeugt hat. Ich wollte es wirklich“, stellte sie klar. „Ich wollte seit dem Tag eine Realityshow machen, an dem MTVs ‚The Real World‘ herauskam. Ich sah sie mit meiner besten Freundin und sagte zu ihr: ‚Das werde ich machen.'“ Damals sei Kim gerade einmal elf Jahre alt gewesen.