Kim Kardashian nennt Wahrsager 'pathologische Lügner'.

Bang Showbiz | 11.11.2025, 11:00 Uhr

Kim Kardashian hat eine Gruppe von Wahrsagern als „pathologische Lügner“ bezeichnet.

Die 45-jährige Reality-TV-Ikone, die seit einiger Zeit Jura studiert, um Anwältin zu werden, verriet kürzlich, dass sie die Anwaltsprüfung nicht bestanden hat – sehr zu ihrem Ärger, da alle vier Hellseher, mit denen sie gesprochen hatte, ihr vorhergesagt hatten, sie würde bestehen. In einem TikTok-Rückblick auf die 70. Geburtstagsfeier ihrer Mutter Kris Jenner war Kim am Telefon zu sehen, während ihr Make-up gemacht wurde. Sie schimpfte: „Alle verdammten Wahrsager, mit denen wir uns getroffen haben und von denen wir besessen sind, erzählen einfach nur Mist. Alle – vielleicht vier von ihnen – haben mir gesagt, ich würde das Examen bestehen. Sie sind also allesamt pathologische Lügner. Glaubt kein Wort von dem, was sie sagen.“

Kim – die in Ryan Murphys Serie ‚All’s Fair‘ die Anwältin Allura Grant spielt – gab am Wochenende bekannt, dass sie das kalifornische Bar-Examen, den letzten Schritt auf ihrem Weg zur Anwältin, nicht bestanden hat. Sie schrieb in ihrer Instagram-Story: „Nun ja… ich bin noch keine Anwältin, ich spiele nur eine sehr gut gekleidete im Fernsehen. Sechs Jahre bin ich jetzt auf dieser Reise zum Jurastudium, und ich bleibe voll dabei, bis ich das Examen bestehe. Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur mehr Lernen und noch mehr Entschlossenheit. Danke an alle, die mich bisher unterstützt und ermutigt haben.“

Kim begann 2018 eine vierjährige Ausbildung in einer Anwaltskanzlei in San Francisco und legte das sogenannte „Baby Bar Exam“ dreimal ab, bevor sie es 2021 bestand. Berichten zufolge legte sie im März auch das Multistate Professional Responsibility Exam (MPRE) erfolgreich ab. Sie soll die Ergebnisse ihres jüngsten Examens bereits einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung mit ihren Fans geteilt haben, um ehrlich zu bleiben. Ein Insider aus Kims Umfeld sagte gegenüber ‚TMZ‘: „Sie wollte die Nachricht mitteilen, bevor die Ergebnisse am Sonntag öffentlich wurden, weil sie ihre gesamte Reise immer offen geteilt hat – und sie wusste, dass ihre Fans sehr interessiert sein würden.“