Skims-Store in New York Kim Kardashian rollt an: Glamour-Auftritt mit gebrochenem Fuß

Kim Kardashian rollt zur Eröffnung an. (smi/spot)

SpotOn News | 13.12.2024, 13:10 Uhr

Trotz gebrochenem Fuß: Kim Kardashian kommt in High Heels zur Eröffnung ihres Skims-Stores in New York. Statt mit Krücken schlägt sie mit einem Knieroller auf - und einem Outfit, das tief blicken lässt.

Kim Kardashian (44) lässt sich von einem gebrochenen Fuß nicht davon abhalten, einen glamourösen Auftritt hinzulegen. Zur Eröffnung eines Flagship-Stores ihres Modelabels Skims in New York rollte die Reality-TV-Darstellerin mit einem Knieroller an. Auf dem rollatorähnlichen Gefährt hatte sie ihr linkes Bein abgelegt. Eine kleine Handtasche baumelte am Lenker des vierrädrigen Rollers.

Video News

High Heels und Ugg Boots

An beiden Füßen trug Kim Kardashian stilecht High Heels. Zumindest zeitweise. Bilder von der Eröffnung zeigen die 1,57 Meter kleine Unternehmerin auch mit gemütlicheren Ugg Boots. Für ihren Auftritt hatte Kim Kardashian ein besonders freizügiges Outfit ausgewählt. Trotz winterlicher Temperaturen präsentierte sich die 44-Jährige in einem cremefarbenen Lederanzug mit tiefem Dekolleté.

Skims ist ein wichtiger Teil von Kim Kardashians Geschäftsimperium, zu dem auch Hautpflegeprodukte und Düfte gehören. Das Unternehmen verkaufte zunächst Shapewear. Die figurformende Unterwäsche macht inzwischen aber nicht mehr den Großteil des Umsatzes aus: Skims bietet eine Reihe von Bekleidungskategorien an, darunter Loungewear und Badebekleidung. Der jetzt eröffnete Laden ist der erste Flagship-Store der Marke in New York.

Erst in der vergangenen Woche hatte die vierfache Mutter öffentlich gemacht, sich den linken Fuß gebrochen zu haben. "Gebrochener Fuß in der Weihnachtszeit", kommentierte sie ein Bild, das ihren Fuß in einer Orthese zeigt. Wie es zu der Verletzung gekommen ist, verriet sie jedoch nicht.