Stars Kim Kardashian: Sie braucht keine Therapie, sie hat Freunde

Kim Kardashian at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2024, 14:00 Uhr

Kim Kardashian war noch nie bei einem Therapeuten, weil sie die „besten Freunde auf der ganzen Welt“ hat.

Die 43-Jährige feierte ihren letzten Geburtstag im Funke-Restaurant in Beverly Hills zusammen mit einigen ihrer prominenten Freunde – darunter Hailey Bieber, Kimora Lee Simmons und Ivanka Trump – und Kim verriet, dass sie sich glücklich schätzt, einen so unterstützenden Freundeskreis zu haben.

Die Reality-Darstellerin erklärte bei ‚The Kardashians‘: „Es gibt mir so ein gutes Gefühl, dass alle kamen und feiern und mit uns zu Abend essen wollten. Heute Abend möchte ich einfach nur mit meinen Mädels feiern, und ich denke, das brauchen wir alle manchmal. Sie sind offiziell die ‚Lebenskünstler‘, von denen ich spreche. In meinem Freundeskreis sage ich immer, dass ich den Jackpot in der Freundesabteilung geknackt habe. Meinen 43. Geburtstag mit all den Mädchen zu verbringen, die mich inspirieren und motivieren, ist einfach etwas ganz Besonderes.“

Trotz ihres Ruhms und Erfolgs ist Kim auch ihrem langjährigen engsten Kreis sehr nahe geblieben, zu dem Allison Statter, Simone Harouche, Lindsay May, Sarah Meyer Michaelson, Zoe Winkler Reinis und Ashley Kassan gehören. Und Kim behauptete, dass diese Frauen der Grund dafür sind, dass sie noch nie in ihrem Leben an einer Therapiesitzung teilgenommen hat. Sie beschrieb sie als die „besten Freunde der ganzen Welt“. Kim sagte: „Vor allem diese Woche war ein komplettes Chaos, aber ehrlich gesagt wäre ich nicht hier, wenn es meine Freunde nicht gäbe. Ich habe die besten Freunde und sie unterstützen ich super. Ich denke, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich noch nie bei einem Therapeuten war, weil ich die besten Freunde auf der ganzen Welt habe, und sie bedeuten mir alles.“