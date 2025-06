Stars ‚King of the Hill‘-Star Jonathan Joss kämpfte nach Schuss ’so hart, um am Leben zu bleiben‘

Jonathan Joss „kämpfte so hart, um am Leben zu bleiben“, nachdem er angeschossen worden war.

Der Schauspieler, der vor allem für seine Rolle des John Redcorn in der animierten Serie ‚King of the Hill‘ bekannt wurde, wurde am Samstag (31. Mai) bei einer Schießerei in San Antonio getötet. Jetzt hat sich sein Ehemann Tristan Kern de Gonzales an seine letzten Momente erinnert.

„Alles ging so schnell“, sagte Tristan Kern de Gonzales gegenüber ‚People‘. „Alles war sehr nah und aufgrund der Schwere und des Traumas der verschiedenen Kopfwunden wusste ich, dass es keine Hoffnung gab, Jonathans körperliche Form zu retten, und er kämpfte so hart und versuchte, am Leben zu bleiben. Es war einfach sehr, sehr nah dran.“

Tristan drängte Jonathan, dass er „nicht weiter kämpfen müsse“, als er im Sterben lag, behauptete aber, dass der angebliche Schütze Sigfredo Alvarez Ceja sie während der gesamten Tortur nur „ausgelacht“ habe. Er sagte: „Ich hielt das Gesicht meines Mannes zusammen, so gut ich konnte, und ich sagte ihm, wie sehr ich ihn liebte und dass nichts davon seine Schuld war. Ich sagte ihm, er müsse leicht hinübergehen. Er brauchte nicht weiter zu kämpfen. Ich habe ihm gesagt, dass wir, egal was passiert, und auf irgendeine Weise, immer zusammen sein werden und er immer mein Ehemann sein wird.“ Der Schütze habe ihn bei diesen Worten ausgelacht: „Er verspottete mich, weil ich meinem Mann gesagt hatte, dass ich ihn liebe, und benutzte homophobe Beleidigungen. Die Flashbacks sind sehr, sehr intensiv und betreffen meinen ganzen Körper.“

Die Polizei teilte mit, dass der 56-jährige Alvarez zugegeben hat, den Schauspieler angeschossen und getötet zu haben, und dass er am Montag gegen eine Kaution von 200.000 Dollar freigelassen wurde. Erst vor wenigen Tagen enthüllte Tristan, dass sich der gesamte Vorfall an der Stelle ihres ehemaligen Hauses ereignet hatte, das Anfang des Jahres abgebrannt war. In einem Facebook-Post erklärte er: „Mein Mann Jonathan Joss und ich waren in eine Schießerei verwickelt, als wir an der Stelle unseres ehemaligen Hauses die Post checkten. Das Haus wurde niedergebrannt, nachdem über zwei Jahre lang Menschen in der Gegend gedroht hatten, die uns wiederholt sagten, dass sie es in Brand setzen würden. Wir haben diese Drohungen mehrmals den Strafverfolgungsbehörden gemeldet, und es wurde nichts unternommen. Während dieser ganzen Zeit wurden wir regelmäßig von Personen belästigt, die deutlich machten, dass sie unsere Beziehung nicht akzeptierten. Ein Großteil der Schikanen war offen homophob.“ Als das Paar zu dem Ort zurückkehrte, um die Post zu überprüfen, entdeckt es den Schädel eines seiner Hunde und dessen Geschirr in Sichtweite. Beide begannen zu weinen und zu schreien, bevor der Schütze sich näherte, eine Waffe zog und auf Jonathan Joss und Tristan Kern de Gonzales schoss. „Jonathan und ich hatten keine Waffen. Wir haben niemanden bedroht. Wir trauerten. Wir standen Seite an Seite. Als der Mann schoss, schob Jonathan mich aus dem Weg. Er hat mir das Leben gerettet.“