"Schwer zu verarbeiten" Kinorekorde für „Deadpool & Wolverine“: So reagiert Ryan Reynolds

Ryan Reynolds kann es kaum fassen. (smi/spot)

SpotOn News | 29.07.2024, 09:45 Uhr

"Deadpool & Wolverine" bricht Rekorde! Für Hauptdarsteller Ryan Reynolds ist das nur "schwer zu verarbeiten". Der Kinostart schreibt Boxoffice-Geschichte.

Ryan Reynolds (47) kann den Erfolg von "Deadpool & Wolverine" kaum fassen. "Das ist irgendwie schwer zu verarbeiten", schreibt der "Deadpool"-Darsteller in einer Instagram-Story. "Aber danke an alle, die sich den Film am Wochenende angesehen haben."

An seinem ersten Wochenende eroberte "Deadpool & Wolverine" sowohl in den USA als auch weltweit die Nummer eins der Kinocharts. Das Superhelden-Crossover spielte in seinem Heimatmarkt 205 Millionen US-Dollar ein, global 438,3 Millionen. Das weltweite Startergebnis ist das beste, seitdem "Avatar: The Way of Water" 2022 mit 439 Millionen Dollar debütierte.

Karrierebestwerte für Ryan Reynolds und Hugh Jackman

Mit dem Sprung auf den ersten Rang war natürlich zu rechnen. "Deadpool & Wolverine" ist der 34. Marvel-Film in Folge, der zum Start die US-Kinocharts toppt.

Darüber hinaus stellt Deadpools drittes Kinoabenteuer diverse Bestmarken auf. Sowohl für Ryan Reynolds, auch für Wolverine-Darsteller Hugh Jackman (55) und Regisseur Shawn Levy (56) war es der beste Start ihrer jeweiligen Karrieren.

Dem Film gelang in den USA der beste Kinostart überhaupt in einem Juli. Den Rekord im Sommermonat hielt bisher "Der König der Löwen", das Realfilm-Remake erzielte 2019 191,8 Mio. Dollar.

Deadpool pulverisiert eigenen R-Rated-Rekord

In dem bisher enttäuschenden Jahr Kinojahr 2024 legte "Deadpool & Wolverine" natürlich den besten Start hin. In den USA war es zudem der lukrativste Auftakt seit "Spider Man: No Way Home" im Jahr 2021 (260 Mio.).

"Deadpool & Wolverine" stellte zudem den Startrekord für einen Film mit R-Rating auf. Diese Filme dürfen Jugendliche unter 17 Jahren nur in Begleitung ihrer Eltern oder erwachsener Betreuungspersonen besuchen. Ryan Reynolds pulverisiert damit seinen eigenen Rekord. Den hatte er 2016 mit dem ersten "Deadpool" aufgestellt.