Stars Kirk Hammett kritisiert den Zustand der Popmusik nach Gegenwind wegen Taylor-Swift-T-Shirt

Kirk Hammett - Metallica - AVALON - October 2017 - Performing at Manchester Arena BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 18:00 Uhr

Metallicas Kirk Hammett hat den Zustand der modernen Popmusik und ihre 'perfekte' Produktion scharf kritisiert – nur wenige Tage, nachdem er mit einem umstrittenen Taylor-Swift-T-Shirt für Ärger sorgte und auf der Bühne einen viralen Sturz hinlegte.

Kirk Hammett hat gegen die moderne Popmusik ausgeteilt und einen Großteil der heutigen Chartmusik als „Scheiße“ bezeichnet.

Der Metallica-Gitarrist – der kürzlich den Unmut von Taylor-Swift-Fans auf sich zog, nachdem er ein T-Shirt mit der Aufschrift „Taylor Swift is a CIA Psyop“ getragen hatte – kritisierte nun das Songwriting und die seiner Meinung nach übermäßig glatt polierte Produktion zeitgenössischer Popmusik.

Der Heavy-Metal-Musiker sagte, ihm fehle der „Charme“, den Musiker früher hatten, wenn sie sich durch schwierige Passagen kämpfen mussten. Er sagte der ‚Irish Times‘: „Ich habe angefangen, indem ich Songs von Schallplatten gelernt habe. Ich habe einfach versucht, mein Gehör zu entwickeln und Songs sowie Gitarrensoli zu lernen, indem ich dieselben Platten immer und immer wieder abgespielt habe.“ Das sei noch eine echte Herausforderung gewesen und habe „seinen ganz eigenen Charme“ gehabt. Hammett fügte hinzu: „Ich vermisse diese Zeiten, in denen die Leute sich wirklich anstrengen mussten, um etwas zu lernen, denn genau darin liegt alles. Es geht um den Kampf, die Entschlossenheit und gleichzeitig die Inspiration, die einen dazu zwingen, etwas Eigenes zu erschaffen und schließlich den eigenen Sound und Stil zu entwickeln“

Er betonte, er mache sich einfach Sorgen darüber, dass heute alles so perfekt sei: „Das musikalische Können ist großartig. Es ist fantastisch, dass all diese Gitarristen dieses enorme technische Wissen jederzeit zur Verfügung haben. Ich frage mich nur, wohin das führt.“ Und dann verkündete Hammett: „Ich hoffe, dass es zu besserer Popmusik, besserer populärer Musik und vor allem zu besserem Songwriting führt. Denn im Moment sind Songwriting und Popmusik Scheiße.“ Er hoffe, dass großartigen Musiker, die sich mithilfe des Internets alles selbst beibringen können, dieses Wissen und diese Inspiration nutzen, um neue Musik, neue Songs und die Zukunft der Musik zu erschaffen: „Und zwar auf einem höheren Niveau als dem jetzigen. Denn ich sage es noch einmal: S-C-H-E-I-ß-E. Scheiße. Entschuldigung an alle Popfans da draußen.“