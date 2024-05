Film Kirsten Dunst: Neuer Film mit Daniel Brühl

Kirsten Dunst und Daniel Brühl spielen die Hauptrollen in ‚The Entertainment System Is Down‘.

Die beiden haben sich Keanu Reeves in der Besetzung des Films des gefeierten Regisseurs Ruben Östlund angeschlossen. Der Film handelt von einem Langstreckenflug, bei dem das Unterhaltungssystem ausfällt und die Passagiere sich dem Horror der Langeweile stellen müssen. Weitere Stars der Besetzung des Films, dessen Dreharbeiten Anfang nächsten Jahres beginnen sollen, müssen noch bekannt gegeben werden.

Es wird angenommen, dass Östlund für den Film eine ausgemusterte Boeing 747 gekauft hat, und das Flugzeug soll für die Dreharbeiten in einem Studio in Originalgröße verwendet werden. Der Regisseur von ‚Triangle of Sadness‘ wurde von einer sozialpsychologischen Studie an der Virginia University mit dem Titel ‚The Challenge of the Disengaged Mind‘ inspiriert, die ergab, dass die Teilnehmer es nicht genossen, bis zu 15 Minuten in einem Raum zu verbringen, in dem sie nichts anderes tun konnten als nachzudenken. Als Twist konnten sich die Beteiligten auf Knopfdruck einen harmlosen, aber schmerzhaften Elektroschock versetzen – wobei einem Mann die Einsamkeit so schwer fiel, dass er sich während der 15 Minuten 190 Mal selbst schockte.

Kirsten spielte derweil kürzlich in Alex Garlands dystopischem Film ‚Civil War‘ mit und ist nicht überrascht, dass das Thema eines zweiten Bürgerkriegs in den USA beim Publikum für Aufsehen sorgte. Der 42-jährige Star sagte dem Magazin ‚Variety‘: „Wenn man diesen Film gesehen hat, möchte man eine Weile mit den Leuten darüber sprechen. Und ich denke, jeder Film, der das tut, ist unglaublich. Der ganze Film ist offen für Interpretationen. Für mich gab es Dinge, die ich einfach akzeptierte, die unerklärt waren. Es ermöglicht dem Publikum, seine eigenen Gefühle über das, was es sieht, auszudrücken.“