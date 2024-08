Stars Kit Harington: Mehr Anerkennung für sein Talent

Rose Leslie and Kit Harington - 77th Annual Golden Globe Awards - Beverly Hills 2020 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2024, 12:13 Uhr

Der 37-jährige Schauspieler ist froh, dass er nicht mehr nur für sein gutes Aussehen bewundert wird.

Kit Harington möchte nicht nur für sein Aussehen bewundert werden.

Der 37-jährige Schauspieler, der vor allen Dingen durch seine Darstellung des Jon Snow in ‚Game of Thrones‘ Bekanntheit erlangte, ist überzeugt davon, dass eine neue Phase in seiner Karriere begonnen hat. Seit längerem werde er nämlich nicht mehr nur für seine Looks, sondern insbesondere für seine herausragenden Leistungen vor der Kamera gelobt. Im Gespräch mit ‚GQ Hype‘ erklärte Harington: „Wenn du der junge männliche Hauptdarsteller in sowas wie ‚Thrones‘ warst – und man könnte behaupten, dass ich diese Chance wegen meines Aussehens erhalten habe – dann macht man sich Sorgen, ob das sein gesamter Wert ist. Bei mir ist es so, je älter ich werde, desto mehr fällt das weg. Desto mehr akzeptiere ich, dass ich Schauspieler bin. Und ich bin schon seit einer Weile dabei. Und ich arbeite immer noch. Also irgendwann muss ich einsehen, dass es auch etwas mit meinem Talent zu tun hat.“

Obwohl er als attraktiver Hollywoodstar zahlreiche Affären haben könnte, ist Harington alles andere als ein Casanova. Mit seiner Frau Rose Leslie, die er während der ‚Game of Thrones‘-Dreharbeiten kennenlernte, ist der Brite bereits seit 2018 glücklich verheiratet. „Ich liebe Stabilität“, erzählte er vor einer Weile im ‚Empire’-Interview. „Das ist meine Frau. Ich bin ihr Mann. Das Häkchen ist gesetzt, oder? Lass uns als Partner weitermachen und ein Leben aufbauen. Es ist großartig.“