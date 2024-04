Stars König Charles: Er befolgt strikte Regeln

King Charles - Windsor Castle Easter Sunday 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2024, 15:02 Uhr

König Charles witzelte, dass er inmitten seines Kampfes gegen den Krebs „Anweisungen befolgen“ müsse, als er und Königin Camilla die Gratulanten nach dem Gottesdienst am Ostersonntag (31. März) auf Schloss Windsor begrüßten.

Charles und Camilla hielten sich in diesem Jahr bedeckt, da sich der 75-jährige Monarch wegen einer unbekannten Form von Krebs behandeln lässt. Nachdem er bereits am Donnerstag (28. März) nicht an der alljährlichen vorösterlichen Zeremonie in der Kathedrale von Worcester teilnehmen konnten, erfreute das Paar die Öffentlichkeit mit ihrem Ausflug zum Gottesdienst am Wochenende. Ein Herr aus der kleinen Gruppe, die innerhalb der Burgmauern eingeladen war, um das Paar zu treffen, sagte dem König: „Frohe Ostern, Eure Majestät. Bleibt stark, bleibt stark, gebt niemals auf.“ Darauf antwortete er mit einem Lächeln: „Ich muss meinen Anweisungen gehorchen!“

Zu den weiteren anwesenden Mitgliedern der königlichen Familie gehörten Prinzessin Anne und ihr Ehemann Vizeadmiral Sir Tim Laurence, Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson, der Herzog und die Herzogin von Edinburgh, Edward und Sophie und ihr Sohn James sowie der Earl of Wessex. Für den Gottesdienst saß Charles auf dem Sovereign‘s Seat in der Nähe des Altars in der Kapelle mit Camilla (76) und dem Rest der Familie nicht allzu weit entfernt.

In einer seltenen, vorab aufgezeichneten Audiobotschaft, in der er seine „große Traurigkeit“ darüber verkündete, dass er nicht an der Gründonnerstagszeremonie teilnehmen konnte, betonte der König die Bedeutung der „Freundschaft“ für die Nation. Er sagte: „Meine Damen und Herren, es ist für mich sehr traurig, dass ich heute nicht bei Ihnen allen sein kann. Der Monty-Service hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Er hat seinen Ursprung im Leben unseres Herrn, der vor seinen Jüngern knien und zu ihrer großen Überraschung ihre reisemüden Füße waschen würde. Und wie wir soeben gehört haben, hat er ihnen und uns allen damit bewusst ein Beispiel gegeben, wie wir einander dienen und füreinander sorgen sollen. In diesem Land sind wir gesegnet mit all den verschiedenen Diensten, die es für unser Wohlergehen gibt. Aber über diese Organisationen und ihre selbstlosen Mitarbeiter hinaus brauchen und profitieren wir sehr von denen, die uns die Hand der Freundschaft reichen, besonders in Zeiten der Not.“