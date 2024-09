Stars König Charles: Er gratuliert Harry zum 40. Geburtstag

King Charles and Prince Harry at Our Planet Prem London April 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2024, 08:00 Uhr

König Charles hat Prinz Harry über die sozialen Medien alles Gute zum 40. Geburtstag gewünscht.

Der 75-jährige Monarch und seine Frau, Harrys Stiefmutter Königin Camilla, teilten am Sonntag (15. September) eine Nachricht auf ihren offiziellen Social Media-Accounts, um den runden Geburtstag des Herzogs von Sussex zu feiern.

In der Nachricht hieß es: „Wir wünschen dem Herzog von Sussex heute alles Gute zum 40. Geburtstag!“ In der Bildunterschrift war auch ein Kuchen-Emoji hinzugefügt. Der Beitrag zeigt auch ein Foto eines lächelnden Prinz Harry. Das Bild wurde 2018 aufgenommen, während Harrys Besuch mit seiner Frau Meghan, Herzogin von Sussex, in den „Digital Docklands“ in Dublin. Harrys Bruder William und seine Frau Catherine, der Prinz und die Prinzessin von Wales, reposteten die Nachricht auf ihren eigenen Kanälen und schrieben: „Wir wünschen dem Herzog von Sussex alles Gute zum 40. Geburtstag!“

Harry wird seinen Geburtstag in Montecito, Kalifornien, mit Ehefrau Meghan (43) und ihren Kindern Archie (5) und Lilibet (3) feiern. Außerdem wird angenommen, dass Charles Harry privat anruft, um ihm alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Die britische Zeitung ‚Sunday Express‘ berichtete: „Der König wird sich bei Harry an seinem Geburtstag melden. Obwohl die Familie nicht mehr so eng zusammensteht wie früher, gibt es dort immer noch viel Liebe. Sie neigen dazu, Skype zu verwenden, wenn sie kommunizieren, weil sie sich gegenseitig sehen können und alles von den Mitarbeitern eingerichtet wird, damit es reibungslos abläuft.“