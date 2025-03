Stars König Charles: Es ist ‚unglaublich schwer‘, nicht zu Kylie Minogue zu tanzen

10.03.2025

König Charles findet es „unglaublich schwer“, nicht zu Kylie Minogue zu tanzen.

Der 76-jährige Monarch hat zu Ehren des Commonwealth Day am Montag (10. März) eine Playlist für Apple Music zusammengestellt, die den Titel ‚The King’s Music Room‘ trägt. Zu seiner Musikauswahl gehörte auch die Version von ‚The Loco-Motion‘ der 56-jährigen australischen Sängerin.

Charles beschrieb den Song als „Musik zum Tanzen“ und sagte: „Er hat diese ansteckende Energie, die es mir unglaublich schwer macht, still zu sitzen. Es gibt so ein unwiderstehlich freudiges Gefühl in diesem Lied.“ Und ein weiterer Track, zu dem der König gerne groovt, ist ‚Upside Down‘ von Diana Ross, einer von zwei Bonussongs in der Playlist von Nicht-Commonwealth-Künstlern. Er lobte den Song als „besonderen Favoriten“ und sagte: „Als ich viel jünger war, war es absolut unmöglich, nicht aufzustehen und zu tanzen, wenn er gespielt wurde! Ich frage mich, ob ich das immer noch schaffe…?!“

Der andere Bonustrack war ‚Crazy in Love‘ von Beyoncé, die Charles als „eine Performerin, die so außergewöhnlich ist, dass ich einfach nicht widerstehen konnte, ihre Musik aufzunehmen“ vorstellte. Der ehemalige Sänger von ‚Destiny’s Child‘ performte das Lied 2003 bei einem Konzert für seine eigene Wohltätigkeitsorganisation Prince’s Trust – die heute als King’s Trust bekannt ist – und der Monarch lobte sie als eine der „treuesten Unterstützerinnen des Trusts“. Er fügte hinzu: „Im Übrigen möchte ich ihr dazu gratulieren, dass sie ihren ersten Grammy für das Album des Jahres gewonnen hat.“