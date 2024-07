Zum 77. Geburtstag Prinzessin Kate gratuliert Königin Camilla mit selbst geknipstem Foto

Königin Camilla wird am 17. Juli 77 Jahre alt. (eyn/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 14:20 Uhr

Königin Camilla feiert am 17. Juli ihren 77. Geburtstag. Zu diesem Anlass teilten Prinzessin Kate und Prinz William Glückwünsche im Netz - und ein Foto, das wieder von Kate persönlich stammt.

Prinzessin Kate (42) hat für den 77. Geburtstag ihrer Stief-Schwiegermama ein ganz besonderes Foto ausgewählt. In ihrer Instagram-Story teilten sie und Ehemann Prinz William (42) am 17. Juli einen Schnappschuss von Königin Camilla, den die Prinzessin im vergangenen Jahr selbst im Garten ihres Hauses Raymill in Wiltshire aufgenommen hat. Darauf lächelt das Geburtstagskind neben einem Korb von Blumen in Kates Kamera.

"Wir wünschen Ihrer Majestät alles Gute zum Geburtstag", schrieb das Thronfolgerpaar zu dem Foto. Es wurde von Prinzessin Kate 2022 für die Titelseite der britischen Zeitschrift "Country Life" geknipst. Inzwischen ist es eine kleine Tradition, dass zu den Geburtstagen der Mitglieder der royalen Familie Bilder veröffentlicht werden, die die Hobbyfotografin persönlich aufgenommen hat.

Geburtstagsgrüße auch auf X

Auch auf dem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) des Palasts gab es Glückwünsche für die Königin. "Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, alles Gute zum heutigen Geburtstag", hieß es zu einem Foto, auf dem die Jubilarin in die Kamera lächelt. Das Bild stammt vom gerade erst beendeten zweitägigen Besuch auf den Kanalinseln.

🎂 Wishing Her Majesty The Queen a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/Wv5fStZdlm — The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2024

In ihrer Instagram-Story teilte die Familie zu demselben Text außerdem noch ein weiteres Bild von Camilla sowie einen kurzen Clip vom Vortag. "Die Geburtstagsfeierlichkeiten haben gestern auf Guernsey schon vorzeitig begonnen", war zu einem Video zu lesen, in dem der Königin von den Schülern der Sark School auf den Kanalinseln ein Geburtstagsständchen vorgetragen wird.

Königin Camilla feiert ihren 77. auf besondere Weise: Ihr Geburtstag fällt mit der Parlamentseröffnung in London zusammen. Es ist das zweite Mal während der Regentschaft ihres Mannes König Charles III. (75), dass ihm die traditionsreiche Aufgabe zuteilwird, mit der "King's Speech" die Agenda des neu gewählten Parlaments für die nächste Regierungsperiode zu verlesen.