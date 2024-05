Im Park von Sandringham König Charles III. eröffnet im Sommer Minigolfplatz auf seinem Anwesen

Schon früher zeigte er sich bei einer Veranstaltung am Schläger, nun eröffnet König Charles bald einen eigenen Minigolfplatz. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.05.2024, 11:01 Uhr

Im Park von Sandringham House kann bald fröhlich eingelocht werden: König Charles wird im Sommer eine Minigolfanlage auf dem Grund seines Landsitzes eröffnen. Von 11 bis 16 Uhr soll der Platz für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

König Charles III. (75) hat sich etwas Neues für den 243 Hektar großen Park seines Anwesens in Sandringham überlegt. Im Sommer wird er auf den Grünanlagen seines Landsitzes in der englischen Grafschaft Norfolk eine Minigolfanlage errichten. Vom 1. Juli bis zum 15. September können Besucher auf dem 18-Loch-Platz eine Runde spielen, wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet.

Zwischen 11 und 16 Uhr sollen Minigolf- und Royal-Fans ein Zeitfenster auf der Anlage buchen können. Die Bahnen werden traditionell aus Hindernissen wie Windmühlen, Tunneln und Burgen bestehen. Auch der Preis soll bereits feststehen: Für eine Partie auf dem königlichen Grund müssen Erwachsene umgerechnet circa 8 Euro hinblättern, Kinder spielen für rund 6 Euro.

Sandringham House ist eines der bekanntesten Herrenhäuser Englands. Das Anwesen ist seit 1862 im royalen Besitz. Besonders Queen Elizabeth II. (1926-2022) fühlte sich auf dem Landsitz wohl, aber auch Prinzessin Kate (42) erholte sich Anfang des Jahres nach ihrer Bauchoperation dort. Traditionell besucht die Königsfamilie an Weihnachten den Gottesdienst in der Kirche von Sandringham.

König Charles ist seit neustem Schirmherr eines Golfclubs

Die Eröffnung der Minigolfanlage reiht sich perfekt in Charles neue Schirmherrschaft: Erst vor wenigen Tagen hat der Monarch das Patronat für den Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews übernommen, wie BBC berichtete. Der Golfclub wurde 1754 gegründet und gilt als die Wiege des Golfsports. Vor König Charles war seine Mutter Queen Elizabeth (1926-2022) bis zu ihrem Tod 70 Jahre lang die Schirmherrin von St. Andrews gewesen.