Bei Kutschen-Wettbewerb fotografiert Lady Louise Windsor: Männlicher Begleiter sorgt für Spekulationen

Am 15. Juni strahlte Lady Louise Windsor bei "Trooping the Colour". (ae/spot)

SpotOn News | 02.07.2024, 15:13 Uhr

Dass Lady Louise Windsor erstmals beim renommierten Kutschen-Wettbewerb in Sandringham angetreten ist, gerät fast zur Nebensache: Denn dort feuerte sie ein junger Mann begeistert an, den sie von der Universität kennen soll.

Nur ein Kommilitone – oder steckt doch mehr dahinter? Das ist die Frage aller Fragen, die derzeit so manches britische Medium beschäftigt, nachdem Lady Louise Windsor (20) bei den Sandringham Horse Driving Trials in männlicher Begleitung fotografiert worden ist.

Die Sandringham Trials haben besondere Bedeutung für sie

Die Nichte von König Charles III. (75) hat ihr Leben bisher größtenteils abseits des Rampenlichts verbracht. Das älteste Kind von Prinz Edward (60) und Herzogin Sophie (59) ist wie ihr Großvater Prinz Philip (1921-2021) eine begeisterte Kutschenfahrerin. Vor drei Jahren gab sie ihr Debüt als Vielseitigkeitsfahrerin. An dem Wettbewerb auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk nahm sie am vergangenen Freitag (28. Juni) zum ersten Mal teil. Die Sandringham Trials wurden 1982 von Prinz Philip ins Leben gerufen, sie finden seitdem immer am Wochenende nach Royal Ascot statt. Prinz Philip war es auch, der seine Enkelin für den Sport begeisterte und ermutigte. Ein bedeutsamer Ort also für Lady Louise, die am Rande lachend und plaudernd mit dem jungen Mann abgelichtet wurde.

Die britische HELLO! zeigte die Bilder und berichtete, dass es sich bei dem "mysteriösen Mann" um Felix da Silva-Clamp handele, einen Kommilitonen an der schottischen Universität St. Andrews. Dort studiert Lady Louise englische Literatur. Beide sollen durch ihre Leidenschaft für Amateurtheater verbunden sein. Denn wie "Hello!" weiter in Erfahrung gebracht haben will, sollen sie gemeinsam in einer Produktion namens "Dragon Fever" im Byre Theatre der Universität aufgetreten sein. Da Silva-Clamp soll die Melbourne Grammar School in Australien besucht haben und in einer Eisdiele in St. Andrews jobben. Ein dortiger Kollege beschrieb ihn gegenüber dem Magazin als einen "liebenswerten Menschen".

"Sie schienen sich sehr wohl zu fühlen"

Der junge Mann scheint auch Louises Mutter Herzogin Sophie für sich gewonnen zu haben. Sie soll ihn sogar zu der Veranstaltung gefahren haben. Nach ihrem ersten Wettkampf nahm Lady Louise ihren Begleiter mit auf eine Kutsche. Die 20-Jährige trug dabei einen beigen Reitmantel, Handschuhe und einen Reithelm, während er sich für eine lässige Chinohose, eine blaue Jacke und eine Baseballkappe entschieden hatte.

"Sie schienen sich sehr wohl zu fühlen", erzählte ein Zuschauer. "Sie unterhielten sich und sahen sich offen an. Sie sind auch zwischen ihren beiden Wettkämpfen ein paar Mal zusammen spazieren gegangen, sie stehen sich offensichtlich sehr nahe." Es wäre übrigens nicht die erste royale Bekanntschaft, die auf dem Uni-Campus geschlossen wurde: Louises Cousin Prinz William (42) lernte einst in St. Andrews seine Frau Kate (42) kennen.